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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
5798
Время на прочтение
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Безопасной дистанции больше нет: операторы БПЛА вынуждены держать оборону

БПЛА становятся критически важным ресурсом на поле боя, а их экипажи вынуждены выполнять задачи, ранее не являвшиеся для них типичными.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Операторы БПЛА на передовой все чаще исполняют роль пехоты, встречая врага не только дронами, но и огнем из оружия.

Операторы БПЛА на передовой все чаще исполняют роль пехоты, встречая врага не только дронами, но и огнем из оружия. / © Associated Press

Бои на фронте стали более маневренными – линия столкновения постоянно меняется, и боевые действия переходят от одного населенного пункта к другому.

Об этом сообщил мэр Геническа Станислав Бунятов, более известный под позывным Осман.

По его словам, операторы БПЛА все чаще исполняют роль второй линии обороны после пехоты. В критических ситуациях им приходится встречать врага не только дронами, но и стрелковым оружием.

"Позиции операторов БПЛА в населенных пунктах нужно обустраивать так, чтобы в случае прорыва врага они могли образовать временную линию обороны. Иначе есть риск потери не только населенного пункта, но и гибели пилотов", - подчеркнул Осман.

Напомним, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрея Коваленко, кафиры на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Уже известно несколько таких случаев за последнее время на Купянском направлении.

Дата публикации
Количество просмотров
5798
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