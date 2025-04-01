Безопасной дистанции больше нет: операторы БПЛА вынуждены держать оборону

Операторы БПЛА на передовой все чаще исполняют роль пехоты, встречая врага не только дронами, но и огнем из оружия. / © Associated Press

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Бои на фронте стали более маневренными – линия столкновения постоянно меняется, и боевые действия переходят от одного населенного пункта к другому.

Об этом сообщил мэр Геническа Станислав Бунятов, более известный под позывным Осман.

По его словам, операторы БПЛА все чаще исполняют роль второй линии обороны после пехоты. В критических ситуациях им приходится встречать врага не только дронами, но и стрелковым оружием.

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"Позиции операторов БПЛА в населенных пунктах нужно обустраивать так, чтобы в случае прорыва врага они могли образовать временную линию обороны. Иначе есть риск потери не только населенного пункта, но и гибели пилотов", - подчеркнул Осман.

Напомним, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрея Коваленко, кафиры на фронте начали активно применять сбросы с ядовитыми веществами. Уже известно несколько таких случаев за последнее время на Купянском направлении.