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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Москва прокомментировала идею временного перемирия: что сказали в МИД РФ

Мария Захарова заявила, что Запад продвигает перемирие не ради мира, а чтобы дать Украине передышку для восстановления военного потенциала.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. / © Associated Press

Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива по 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, которую продвигает Запад, преследует цель не столько мира, сколько “передышки” для Киева.

Об этом она заявила в комментарии государственным СМИ.

По словам Захаровой, перемирие нужно "для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией".

Также Захарова напомнила о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в 2019 году, во время которой, по ее словам, Зеленский отказался утверждать предварительно согласованный документ.

Это заявление прозвучало на фоне ожидаемой встречи лидеров Украины и России в Турции, намеченной на ближайшие дни, если российская сторона подтвердит участие.

Среди посредников на переговорах — США, настаивающие на 30-дневном безусловном перемирии в качестве основы для начала мирного диалога.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина смогут договориться о 30-дневном перемирии.

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