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Москва прокомментировала идею временного перемирия: что сказали в МИД РФ
Мария Захарова заявила, что Запад продвигает перемирие не ради мира, а чтобы дать Украине передышку для восстановления военного потенциала.
Официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила, что инициатива по 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной, которую продвигает Запад, преследует цель не столько мира, сколько “передышки” для Киева.
Об этом она заявила в комментарии государственным СМИ.
По словам Захаровой, перемирие нужно "для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией".
Также Захарова напомнила о встрече президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в 2019 году, во время которой, по ее словам, Зеленский отказался утверждать предварительно согласованный документ.
Это заявление прозвучало на фоне ожидаемой встречи лидеров Украины и России в Турции, намеченной на ближайшие дни, если российская сторона подтвердит участие.
Среди посредников на переговорах — США, настаивающие на 30-дневном безусловном перемирии в качестве основы для начала мирного диалога.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина смогут договориться о 30-дневном перемирии.