Москва прокоментувала ідею тимчасового перемир’я: що сказали в МЗС РФ

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова. / © Associated Press

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Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що ініціатива щодо 30-денного припинення вогню між Росією та Україною, яку просуває Захід, має на меті не стільки мир, скільки перепочинок для Києва.

Про це вона заявила в коментарі державним ЗМІ.

За словами Захарової, перемир’я потрібне “для відновлення військового потенціалу та продовження протистояння з Росією”.

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Також Захарова нагадала про зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у 2019 році, під час якої, за її словами, Зеленський “відмовився затверджувати попередньо погоджений документ”.

Ця заява пролунала на тлі очікуваної зустрічі лідерів України та Росії в Туреччині, запланованої на найближчі дні, якщо російська сторона підтвердить участь.

Серед посередників на переговорах — США, які наполягають на 30-денному безумовному перемир’ї як основі для початку мирного діалогу.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна зможуть домовитися про 30-денне перемир’я.

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