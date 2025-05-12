Историки рассказали о подлинном происхождении названия "Киев"

Происхождение названия Киев до сих пор остается предметом научных дискуссий / © livesport.ru

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Происхождение названия украинской столицы — Киева до сих пор остается предметом научных дискуссий, ведь легенды о его основателях могут оказаться более поздними выдумками.

Об этом пишет издание " Главред " со ссылкой на проект " Параграф “.

Что означает название «Киев»

Хотя общеизвестная легенда о трех братьях — Кии, Щеке и Хориве и их сестре Лыбиде укоренилась в национальной памяти, современные историки выдвигают критические и глубоко аргументированные версии, позволяющие по-новому взглянуть на происхождение названия столицы — Киева.

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О происхождении названия главного города Украины рассказали историк Алексей Мустафин и научный сотрудник Института археологии Виталий Козюба.

Они отметили, что имя Кий могло быть не первопричиной, а следствием существования названия Киев.

Например, в древнеримской традиции речь шла о братьях Ромула и Рема, однако ученые пришли к выводу, что имя Ромул могло быть более поздней реконструкцией — вымышленным персонажем, созданным на основе названия Рим.

«Так же возможно быть и с Киевом, что Киев существовал отдельно, а затем для того, чтобы объяснить, как он был основан, нашли такое имя под названием Киев», — объяснил Мустафин.

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Напомним, что 29 мая украинцы, особенно киевляне празднуют День города Киев .

Приходится он каждый год на последнее воскресенье мая. Киев — один из самых красивых и древних городов Европы, сейчас столица Украины. Традиционной датой его основания считается 482 год.

Некоторая часть исследователей считает, что город появился гораздо раньше. Согласно «Повести временных лет», которая является выдающейся летописью XII века, Киев был основан VI-VII век.

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