29 мая 2022 – этот день в истории, основные события

29 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: pixabay.com

29 мая 2022 – воскресенье. 95-й день войны России против Украины. 149-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

29 мая – День города Киев. Приходится каждый год на последнее воскресенье мая. Киев – один из самых красивых и древних городов Европы, ныне – столица Украины. Традиционной датой его основания считается 482 год. Однако некоторая часть исследователей считает, что город появился гораздо раньше. Согласно "Повести временных лет", которая является выдающейся летописью XII века, Киев был основан VI-VII век. Основателями являются вожди племени полян – Кий, Хорив, Щек и их сестра Лыбидь.

Также 29 мая — Всемирный день здоровья пищеварительной системы. Событие было закреплено по этой дате 1958 года. В это время Международный съезд гастроэнтерологов принял свой Устав. Главная цель дня – привлечь внимание граждан к проблемам, связанным с желудочно-кишечным трактом.

А еще 29 мая — Международный день миротворцев ООН. Еще одно название события – "День голубых касок". Миротворцы ООН не проводят атаки для захвата территорий и не наступают. То есть, эти военные не воюют в привычном понимании слова. Они обладают оружием, но несут с собой мир. Их основная цель – сохранить жизнь.

29 мая — День химика. Выпадает на последнее воскресенье мая. Событие было возобновлено в 1994 году. Было решено чествовать работников нефтехимической и химической индустрии.

29 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

29 мая – день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного / Фото: pixabay.com

29 мая в церковном календаре – день памяти слепонарожденного преподобного Теодора Освященного. Родился в Египте в семье богатых и благочестивых христиан. Еще в раннем возрасте у него появилось стремление вести монашескую жизнь. А потому, когда ему было 14 лет, он тайно ушел из дома. После нескольких лет скитаний дошел Теодор до одного монастыря. Там он поселился под предводительством преподобного Пахомия и быстро добился успехов в монашеских подвигах. Когда умер его учитель Пахомий, Теодор стал вместо него игуменом фиваидских монастырей.

Памятные даты 29 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 29 мая:

526 год — в результате крупного землетрясения был разрушен один из крупнейших городов античности Антиохию (тогда погибли около 250 тыс. человек, преимущественно христианских паломников);

1384 год — кастильский король Хуан I осадил Лиссабон;

1453 год — османская армия под предводительством султана Мехмеда II захватила Константинополь;

1630 год — подписано Переяславское соглашение, договор между украинской казацкой старшиной и польским гетманом С.Конецпольским;

1660 год — в Англии реставрирована монархия, новым королем стал Карл II Стюарт, сын казненного Карла I Стюарта;

1790 год — Род-Айленд последним из первоначальных 13 колоний-штатов принимает Конституцию США;

1900 год — компания "Отис" зарегистрировала торговую марку "Эскалатор" (позднее эскалаторами станут называть все эскалаторы);

1928 год — Фриц фон Опель на экспериментальном автомобиле собственной конструкции преодолел рубеж скорости 200 км/ч;

1945 год — в Норвегии за сотрудничество с нацистами арестовали писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна;

1953 год — человек впервые одолел наивысшую точку планеты — на вершину Джомолунгмы (8 848 м) поднялись новозеландец Эдмунд Персиваль Хиллари и шерп Норгей Тенцинг;

1964 год – в Киеве открыли для посетителей ботанический сад;

1985 год — на стадионе "Эйзель" (Брюссель) перед началом финального матча на Кубок европейских чемпионов "Ювентус" — "Ливерпуль" произошла потасовка между болельщиками команд, во время которой рухнула бетонная изгородь (погибли 39 человек и ранены не менее 400);

1990 год – 40 европейских государств, Европейский инвестиционный банк и Европейское экономическое сообщество заключили соглашение о создании Европейского банка реконструкции и развития;

2003 год — форвард "Милана" Андрей Шевченко выиграл свой первый трофей за 4 года, проведенные в Италии, забив последний гол в матче с "Ювентусом";

2014 год — вблизи города Славянска, после разгрузки продуктов питания на 4-й блокпост и проведения ротации личного состава, возвращаясь из района горы Карачун, был обстрелян из лесополосы и подбит террористами из ПЗРК вертолет Ми-8МТ Национальной гвардии Украины, на борту которого был генерал-майор Сергей Кульчицкий (погибли 12 человек).

Именины: как назвать ребенка, родившегося 29 мая

Какие сегодня именины: Федор, Георгий, Александр.

29 мая родились:

1858 год – украинский живописец, академик пейзажной живописи Константин Крыжицкий;

1878 год – украинский поэт, переводчик Петр Карманский;

1888 год – украинский журналист, писатель, общественный деятель Илья Кирияк;

1899 год – украинский режиссер, сценарист, актер Фавст Лопатинский;

1901 год – украинский физик Кирилл Синельников;

1902 год — украинский скульптор-керамик, художник по фарфору Ефим Гаврилюк;

1905 год – украинская певица Ольга Благовидова;

1935 год – украинский языковед Анатолий Поповский;

1938 год – украинский поэт Гопций Николай Филиппович;

1979 год – украинская телеведущая Анна Гомонай;

1982 год – украинская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Наталья Добринская.

Погода на 29 мая

29 мая в Киеве пасмурная погода в течение всего дня, без осадков. Во Львове без существенных осадков. В Харькове без существенных осадков. В Одессе облачно, ночью ожидается сильный дождь, который ослабнет до утра, однако днем снова усилится.

Температура воздуха в Киеве +20 днем и +11 ночью. Во Львове +18 днем и +4 ночью. В Харькове +20 днем и +12 ночью. В Одессе +19 днем и +14 ночью.