29 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: pixabay.com

29 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

29 травня 2022 року – неділя. 95-й день війни Росії проти України. 149-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

29 травня - День міста Київ. Припадає щороку на останню неділю травня. Київ - одне з найкрасивіших та найдавніших міст Європи, нині - столиця України. Традиційною датою його заснування вважається 482 рік. Однак деяка частина дослідників вважає, що місто з'явилося набагато раніше. Відповідно до "Повісті минулих літ", яка є найвидатнішим літописом XII століття, Київ був заснований VI-VII століття. Засновниками є вожді племені полян - Кий, Хорив, Щек та їхня сестра Либідь.

Також 29 травня - Всесвітній день здоров'я травної системи. Подія була закріплена за цією датою 1958 року. Саме тоді Міжнародний з'їзд гастроентерологів прийняв свій Статут. Головна мета дня - привернути увагу громадян до проблем, які пов'язані з шлунково-кишковим трактом.

А ще 29 травня - Міжнародний день миротворців ООН. Ще одна назва події - "День блакитних касок". Миротворці ООН не проводять атак для захоплення територій та не наступають. Тобто ці військові не воюють в звичному розумінні слова. Вони мають зброю, але несуть з собою мир. Їхня основна мета - зберегти життя.

29 травня - День хіміка. Припадає на останню неділю травня. Подія була відновлена 1994 року. Було вирішено вшановувати працівників нафтохімічної та хімічної промисловості.

29 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

29 транвя - день пам'яті сліпонародженного преподобного Теодора Освященного / Фото: pixabay.com

29 травня в церковному календарі – день пам'яті сліпонародженного преподобного Теодора Освященного. Народився в Єгипті в родині заможніх та благочестивих християн. Ще в ранньому віці у нього з'явилося прагнення вести чернече життя. А тому, коли йому було 14 років, він таємно пішов з дому. Після кількох років поневірянь дійшов Теодор до одного монастиря. Там він оселився під проводом преподобного Пахомія та швидко досягнув успіхів у чернечих подвигах. Коли помер його вчитель Пахомій, Теодор став замість нього ігуменом фіваїдських монастирів.

Пам’ятні дати 29 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 29 травня:

526 рік — внаслідок великого землетрусу було зруйновано одне з найбільших міст античності Антиохію (тоді загинуло близько 250 тис. людей, переважно християнських прочан);

1384 рік — кастильський король Хуан І взяв в облогу Лісабон;

1453 рік — османська армія під проводом султана Мехмеда II захопила Константинополь;

1630 рік — підписана Переяславська угода, договір між українською козацькою старшиною і польським гетьманом С.Конецпольським;

1660 рік — в Англії реставрована монархія, новим королем став Карл ІІ Стюарт, син страченого Карла І Стюарта;

1790 рік — Род-Айленд останнім із первісних 13 колоній-штатів приймає Конституцію США;

1900 рік — компанія "Отіс" зареєструвала торгову марку "Ескалатор" (пізніше ескалаторами стануть називати всі ескалатори);

1928 рік — Фріц фон Опель на експериментальному автомобілі власної конструкції подолав рубіж швидкості 200 км/год;

1945 рік — у Норвегії за співпрацю з нацистами заарештували письменника, Нобелівського лауреата Кнута Гамсуна;

1953 рік — людина вперше здолала найвищу точку планети — на вершину Джомолунгми (8 848 м) піднялись новозеландець Едмунд Персиваль Гілларі і шерп Норгей Тенцинґ;

1964 рік — у Києві відкрили для відвідувачів ботанічний сад;

1985 рік — на стадіоні "Ейзель" (Брюссель) перед початком фінального матчу на Кубок європейських чемпіонів "Ювентус" — "Ліверпуль" сталася бійка між вболівальниками команд, під час якої рухнула бетонна загорожа (загинуло 39 осіб і поранено не менше 400);

1990 рік — 40 європейських держав, Європейський інвестиційний банк і Європейська економічна спільнота уклали угоду про створення Європейського банку реконструкції та розвитку;

2003 рік — форвард "Мілана" Андрій Шевченко виграв свій перший трофей за 4 роки, проведені в Італії, забивши останній гол в матчі з "Ювентусом";

2014 рік — поблизу міста Слов'янська, після розвантаження продуктів харчування на 4-й блокпост та проведення ротації особового складу, повертаючись з району гори Карачун, був обстріляний з лісосмуги та підбитий терористами з ПЗРК гелікоптер Мі-8МТ Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький (загинуло 12 осіб).

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 29 травня

Які сьогодні іменини: Федір, Георгій, Олександр.

29 травня народилися:

1858 рік — український живописець, академік пейзажного живопису Костянтин Крижицький;

1878 рік — український поет, перекладач Петро Карманський;

1888 рік — український журналіст, письменник, громадський діяч Ілля Киріяк;

1899 рік — український режисер, сценарист, актор Фавст Лопатинський;

1901 рік — український фізик Кирило Синельников;

1902 рік — український скульптор-керамік, художник по порцеляні Юхим Гаврилюк;

1905 рік — українська співачка Ольга Благовидова;

1935 рік — український мовознавець Анатолій Поповський;

1938 рік — український поет Гопцій Микола Пилипович;

1979 рік — українська телеведуча Ганна Гомонай;

1982 рік — українська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Наталія Добринська.

Погода на 29 травня

29 травня в Києві похмура погода протягом всього дня, без опадів. У Львові хмарно, без опадів. У Харкові хмарна погода, без опадів. В Одесі хмарно, вночі йтиме сильний дощ, який послабшає до ранку, однак вдень знову посилиться.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +11 вночі. У Львові +18 вдень та +4 вночі. У Харкові +20 вдень та +12 вночі. В Одесі +19 вдень та +14 вночі.