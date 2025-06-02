Не лише літаки: Кротевич пояснив, чим важлива операції "Павутина"

Богдан Кротевич («Тавр»)

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Операція «Павутина» важлива тому, що росіяни набагато менше матимуть змогу обстрілювати цивільних зі стратегічної авіації крилатими ракетами.

Але це — не єдина важлива причина. Чому ще ця операція була потрібна Україні, пояснив захисник «Азовсталі», ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич («Тавр»).

Він нагадав, що незважаючи на попередні перемовини у Стамбулі та обмін полоненими, Росія почала найбільш масовані обстріли по українських містах, вбиваючи цивільних.

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Кротевич зауважив, що на перших переговорах між Україною та Росією, 16 травня 2025 року, голова російської делегації Володимир Мединський погрожував, що нібитоРФ «забере Харківську та Сумську області».

«Втім, Україна показала, що не просто не піддається на провокації — Україна зі свого боку примушує Росію до миру через знищення військових об’єктів. І на наступних перемовинах неповажний Мединський буде мовчати та слухати, що йому скаже міністр оборони Умєров. Бо мединський знає, що він — це абсолютно законна військова ціль, яка підлягає ліквідації за погрози цивільним українцям і за підтримку міжнародного тероризму. Якщо ж він забуде це, то в перемовній групі знаходиться заступник голови СБУ Олександр Поклад, який, я впевнений, здатен краще за будь-кого пояснити помилковість дій російської сторони», — розмірковує Тавр.

Він припустив, що що якщо російська делегація не здатна домовлятись, деякі українські спецслужби можуть її замінити — шляхом «виключення» тих чи інших фігурантів.

«У варварській війні дуже важко залишатись цивілізованим, проте Україна показує, що буде продовжувати воювати проти військових, а не цивільних. І міжнародна спільнота просто зобов’язана підтримати цю позицію», — додав Кротевич.

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Нагадаємо, в неділю, 1 червня, було здійснено атаку на стратегічні аеродроми у кількох регіонах вглибині Росії за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про небувалий удар по російській бойовій авіації.