Не только самолеты: Кротевич объяснил, чем важна операция "Паутина"

Богдан Кротевич («Тавр»)

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Операция «Паутина» важна потому, что россияне намного меньше смогут обстреливать гражданских из стратегической авиации крылатыми ракетами.

Но это не единственная важная причина. Почему еще эта операция требовалась Украине, объяснил защитник «Азовстали», экс-начальник штаба 12-й бригады спецназначения «Азов» Богдан Кротевич («Тавр»).

Он напомнил, что, несмотря на предыдущие переговоры в Стамбуле и обмен пленными, Россия начала наиболее массированные обстрелы по украинским городам, убивая гражданских.

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Кротевич отметил, что на первых переговорах между Украиной и Россией, 16 мая 2025 года, глава российской делегации Владимир Мединский угрожал, что якобы Россия «заберет Харьковскую и Сумскую области».

«Впрочем, Украина показала, что не просто не поддается провокациям — Украина со своей стороны заставляет Россию к миру из-за уничтожения военных объектов. И на следующих переговорах неуважаемый Мединский будет молчать и слушать, что ему скажет министр обороны Умеров. Потому что мединский знает, что он абсолютно законная военная цель, которая подлежит ликвидации за угрозы гражданским украинцам и за поддержку международного терроризма. Если же он забудет это, то в переговорной группе находится заместитель главы СБУ Александр Поклад, который, я уверен, способен лучше любого объяснить ошибочность действий российской стороны», — рассуждает Тавр.

Он предположил, что если российская делегация не способна договариваться, некоторые украинские спецслужбы могут ее заменить путем «исключения» тех или иных фигурантов.

«В варварской войне очень тяжело оставаться цивилизованным, однако Украина показывает, что будет продолжать воевать против военных, а не гражданских. И международное сообщество просто обязано поддержать эту позицию», — добавил Кротевич.

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Напомним, в воскресенье, 1 июня, была совершена атака на стратегические аэродромы в нескольких регионах в глубине России с помощью беспилотников, вылетавших прямо из фур, припаркованных у заправок.

ТСН.ua собрал все, что известно о небывалом ударе по российской боевой авиации.