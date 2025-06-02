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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
Количество просмотров
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Украину накрыла мощная магнитная буря: кто в зоне риска

В период магнитной бури следует прислушиваться к сигналам собственного тела и эмоциональным состояниям.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В понедельник, 2 июня, дальше будет мощная магнитная буря. Более того - она повысится до К-индекса 7.7 - из девяти возможных. Это красный уровень.

Об этом сообщает meteoagent.

Сильные магнитные бурые специалисты фиксируют уже больше недели. Активность Солнца то поднималась, то чуть-чуть опускалась. Впрочем, с 26 мая держалась на высоком красном уровне.

По информации специалистов, уже несколько дней на Солнце фиксируют вспышки. Конкретно они оказывают влияние на геомагнитное поле.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни. Также старайтесь избегать ситуаций, больше отдыхайте, больше спите.

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Дата публикации
Количество просмотров
1120
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