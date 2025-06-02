Украину накрыла мощная магнитная буря: кто в зоне риска

Магнитная буря. / © Associated Press

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В понедельник, 2 июня, дальше будет мощная магнитная буря. Более того - она повысится до К-индекса 7.7 - из девяти возможных. Это красный уровень.

Об этом сообщает meteoagent.

Сильные магнитные бурые специалисты фиксируют уже больше недели. Активность Солнца то поднималась, то чуть-чуть опускалась. Впрочем, с 26 мая держалась на высоком красном уровне.

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По информации специалистов, уже несколько дней на Солнце фиксируют вспышки. Конкретно они оказывают влияние на геомагнитное поле.

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье. Наибольшее недомогание испытывают люди с хроническими заболеваниями, метеозависимые, беременные и пожилые.

Чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, соблюдайте правила здорового образа жизни. Также старайтесь избегать ситуаций, больше отдыхайте, больше спите.