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Курс валют на 2 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
После выходных евро стремительно взлетело, а доллар остался стабильным.
Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 2 июня Доллар остался без изменений . 27 коп .
Об этом стало известно с сайта НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,52 грн (0 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,07 грн (+27 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,07 грн (+3 коп.)
Напомним, банкир Тарас Лесовой оценивает, что в Украине ситуация на валютном рынке в июне будет оставаться стабильной. Однако курс доллара может постепенно расти , а ситуация с евро будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом.