Курс валют на 2 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на 2 июня. / © УНИАН

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Национальный банк установил официальный курс валют на понедельник, 2 июня Доллар остался без изменений . 27 коп .

Об этом стало известно с сайта НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,52 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро - 47,07 грн (+27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,07 грн (+3 коп.)

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценивает, что в Украине ситуация на валютном рынке в июне будет оставаться стабильной. Однако курс доллара может постепенно расти , а ситуация с евро будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом.

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Дата публикации 23:45, 23.05.25 Количество просмотров 1059 Не спешите менять доллары! В Нацбанке предупреждают украинцев!