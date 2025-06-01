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Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя лгать
День, когда под запретом находится ложь: она очень быстро обнаружится, а отношения с человеком, которому мы ее «скормили», разрушатся.
Вообще в это время скрытое быстро станет явным, поэтому могут открыться любые тайны и секреты — пользоваться такими знаниями можно только в благих целях, вредить с их помощью кому-либо категорически запрещено.
Также нежелательно что-либо скрывать от близких людей — в самый неожиданный момент все выйдет наружу, поставив нас в неудобное положение.
Овен
В этот день, как говорится в таких случаях, придется «пожать» то, что «посеяли»: будьте добры к окружающим вас людям, и они обязательно ответят вам тем же, а также — соответственно — наоборот.
Телец
Нежелательно давать обещания, которые вы, скорее всего, не сможете выполнить: сначала трезво и реально взвесьте свои возможности и только потом говорите соглашайтесь, чтобы не бросать слова на ветер.
Близнецы
Представителям вашего знака стоит помнить о том, что «слово — серебро, а молчание — золото»: чем меньше вы будете говорить, тем лучше, иначе сказанное сгоряча или невпопад слово может серьезно осложнить жизнь.
Рак
При малейшей возможности с лучшей стороны представить себя в глазах коллег и — особенно! — непосредственного начальства, сделайте это: авторитет в профессиональной сфере еще никто не отменял.
Лев
Хороший день для перехода на новую работу: собеседование окажется удачным — вам удастся произвести на потенциальных работодателей приятное впечатление, так что должность, скорее всего, станет вашей.
Дева
Отпущенное вам сегодня звездами и природой красноречие нужно использовать для того, чтобы убедить в своей правоте тех, от кого в той или иной степени зависит ваше благополучие — например, своего начальника.
Весы
Важные дела нужно запланировать на первую половину дня — после обеда активность резко пойдет на спад, поэтому заниматься в это время стоит только тем, что не потребует большого количества сил и энергии.
Скорпион
Весьма продуктивный день, в течение которого — разумеется, в случае правильного планирования — представителям вашего знака удастся совершить такое количество дел, на которое раньше ушла неделя.
Стрелец
Сегодня удачными окажутся любые переговоры — как делового, так и личного характера, поэтому — если вам необходимо достичь с кем-то важной договоренности — назначайте встречу именно на сегодняшний день.
Козерог
Для вас очень важно отказаться от негативных высказываний в адрес окружающих вас людей: злые слова вернутся к вам бумерангом, поэтому желайте хорошего даже тем, кто не испытывает к вам добрых чувств.
Водолей
В этот день можно оформлять важные бумаги и ходить по начальственным кабинетам — их хозяева будут настроены доброжелательно, захотят сделать вам что-то хорошее, и вам удастся решить все важные для вас вопросы.
Рыбы
Сделать день — и происходящие в это время события — позитивными поможет соответствующее мышление, которое еще никто не отменял, поэтому постарайтесь максимально доброжелательно смотреть на жизнь.