Ракетний удар по Дніпру: зросла кількість постраждалих

У результаті ракетного удару по Дніпру вранці 18 травня постраждали троє осіб: дві жінки та чоловік.
Уточнену інформацію повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Через ракетну атаку по Дніпру постраждали троє людей. Двоє жінок та чоловік. У них осколкові поранення. Всі в лікарні", - написав він.
Нагадаємо, вранці 18 травня російські окупанти обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад.
Окупанти також випустили дві ракети по Дніпру. Одну збили сили протиповітряної оборони. Друга влучила в об’єкт транспортної інфраструктури, його зруйновано.
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