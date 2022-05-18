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Ракетный удар по Днепру: выросло количество пострадавших

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Ракетный удар по Днепру: выросло количество пострадавших

Фото: Валентин Резниченко

В результате ракетного удара по Днепру утром 18 мая пострадали три человека: две женщины и мужчина.

Уточненную информацию сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Из-за ракетной атаки по Днепру пострадали три человека. Две женщины и мужчина. У них осколочные ранения. Все в больнице", — написал он.

Напомним, утром 18 мая российские оккупанты обстреляли пограничные территории Зеленодольской и Апостоловской общин.

Оккупанты также выпустили две ракеты по Днепру. Одну сбили силы противовоздушной обороны. Вторая попала в объект транспортной инфраструктуры, он разрушен.

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Ночью оккупанты ударили ракетами по Днепру

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