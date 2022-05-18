В Днепре успешно сработало ПВО — ПК "Восток"

Подробности будут известны впоследствии.

В Днепре успешно сработало ПВО.

Об этом сообщает воздушное командование "Восток" в Facebook.

Подробности станут известны впоследствии.

Напоминаем – никаких фото и видео с привязкой к местности.

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Напомним, в Днепропетровской области заблокировали активы предприятия, которое производило оборонную продукцию для России.

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