У Дніпрі успішно спрацювала ППО - ПК "Схід"

Подробиці будуть відомі згодом.

У Дніпрі успішно спрацювала ППО.

Про це інформує повітряне командування "Схід" у Facebook.

Подробиці стануть відомі згодом.

Нагадуємо - ніяких фото та відео з прив'язкою до місцевості.

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Нагадаємо, на Дніпропетровщині заблокували активи підприємства, яке виробляло оборонну продукцію для Росії.

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