У Дніпрі успішно спрацювала ППО - ПК "Схід"

Подробиці будуть відомі згодом.
У Дніпрі успішно спрацювала ППО.
Про це інформує повітряне командування "Схід" у Facebook.
Подробиці стануть відомі згодом.
Нагадуємо - ніяких фото та відео з прив'язкою до місцевості.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині заблокували активи підприємства, яке виробляло оборонну продукцію для Росії.
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