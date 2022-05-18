Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі успішно спрацювала ППО - ПК "Схід"

Дата публікації
Перегляди
1934
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі успішно спрацювала ППО - ПК "Схід"

Центр Дніпра/ Фото: Карина Бондаренко

Подробиці будуть відомі згодом.

У Дніпрі успішно спрацювала ППО.

Про це інформує повітряне командування "Схід" у Facebook.

Подробиці стануть відомі згодом. 

Нагадуємо - ніяких фото та відео з прив'язкою до місцевості.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині заблокували активи підприємства, яке виробляло оборонну продукцію для Росії.

Читайте також:

Російські ракети масовано обстрілюють цивільну інфраструктуру Донецької області

Російські ракети масовано обстрілюють цивільну інфраструктуру Донецької області

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація