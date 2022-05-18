Бахмутський район обстріляли касетними снарядами просто під час роботи знімальної групи ТСН

Масовані авіаційні удари по Донеччині - кількість ракет та інших боєприпасів, які випустили з російських бомбардувальників різко зросла.

У Бахмуті та районі не минулося без загиблих і поранених, йдеться в ТСН.

Сигналізація у середмісті Бахмута, спрацювала в усіх припаркованих автівках одночасно, лунають потужні вибухи. Одночасно з появою у небі інверсійних слідів протиракет.

Після двох наступних влучань, над центральною частиною міста здійнявся стовп - чорного, ядучого диму. Ракета розвалила кількаповерхову адмінспоруду. Вибуховою хвилею пошматувало автівки, дерева, електродроти й новий, багатоквартирний житловий будинок. «Один раз, коли вдарили, був страшний пил. Я вийшла на балкон, цікаво ж. А потім вдруге! Почала вікна зачиняти, вдруге як ударило, просто вже жах був», - каже мешканка Олена.

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У тім жахітті, лише дивом минулося без непоправного. Кількох мешканців будинку посікло друзками віконного скла. Решта - відбулись переляком. Не минуло і доби, як рашисти влаштували по Бахмуту, справжню авіаційно-ракетну навалу. Чотири ворожі ракети розірвалися лише у одній частині міста. І - вперше, за майже 9 років війни, їх вулиці у приватному секторі, кажуть місцеві жителі, потрапили під удар.

Найдовший удар тривав понад пів години. По всьому місту прилетіло і розірвалося понад десяток ворожих ракет, на друзки рознесло кілька приватних житлових будинків, ще кілька – спалахнули, зруйнована вщент і місцева школа. У одному багатоквартирному житловому будинку, після удару рашиської ракети один проліт - з 5-го поверху і аж по перший - просто перестав існувати. З під-завалів, рятувальники витягли тіло чоловіка і 9-річного хлопчика, який сильно постраждав. Та медики сподіваються, що дитину вдасться врятувати.

Майже одночасно з ракетним авіаударом по райцентру, рашисти атакували з повітря й одразу кілька населених пунктів та підприємств у Бахмутському районі.

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Кілька рашиських ракет, просто над автошляхом Бахмут - Лисичанськ вдалося підбити. Та летіло тих ракет, мало не одночасно, дуже багато.

Ті ракети, вочевидь з касетною бойовою частиною, спускались з неба на парашутах. Одразу кілька - одна за одною, вибухнули й підпалили виробниче підприємство. Стовп чорного, ядучого диму бачили за кілька десятків кілометрів від місця удару, там люди не постраждали. Загалом по району, окупанти вбили за день чотирьох людей, більше пів десятка мешканців зазнали поранень.

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