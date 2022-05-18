18 травня 2022 року – цей день в історії / Фото: Pexels

18 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

18 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

18 травня 2022 року – середа. 84-й день війни Росії проти України. 138-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

18 травня в Україні - День боротьби за права кримськотатарського народу. Ця подія є дуже важливою і для всього українського народу, адже киримли протягом багатьох століть були хорошими сусідами та зазнавали утисків з боку Російської імперії, а потім СРСР. Попри те, що 2014 року Росії окупувала Кримський півострів, увесь світ пам'ятає, що Крим - це Україна.

Також 18 травня - День резервіста в Україні. Молода подія, яка була започаткована президентом Петром Порошенко 2019 року для подяки службовцям резерву ЗСУ, які завжди виявляють готовність встати на захист Батьківщини. 2022 рік показав, наскільки важливими є резервісти для України. В мирний час вони живуть звичайним життям і лише проходять військову підготовку. Але в особливі періоди, як от повномасштабне вторгнення Росії, їх викликають на повноцінну службу.

А ще 18 травня - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День за права кримців. Першу подію встановили 12 листопада 2015 року, а другу - 16 травня 2016 року.

18 травня - Міжнародний день музеїв. Започаткували подію 1977 року під час засідання Міжнародної ради музеїв. Зараз вона є популярною в 150 країнах світу. Щорічно від 1992 року обирають певну тему та організовують відповідно до неї заходи.

18 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

18 травня - день пам'яті мучениці Ірини / Фото: commons.wikimedia.org

18 травня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Ірини. Ірина Македонська - ранньо-християнська свята діва, мучениця. Була охрещена одним з учнів апостола Павла. Народилася в родині македонського князя, після охрещення змогла навернути до християнської віри також і своїх батьків. Закінчила своє життя як дівиця, посвячена Богові. Своєю мученицькою смертю вона прославила Господа і все християнство.

Пам’ятні дати 18 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 18 травня:

1152 рік — у Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська стає нареченою герцога Нормандського Генриха Плантагенета;

1268 рік — єгипетські мамелюки захоплюють Антіохію;

1274 рік — другий Ліонський собор проголошує хрестовий похід;

1291 рік — єгипетські мамелюки захоплюють Акру — останню фортецю хрестоносців на Святій Землі;

1593 рік — англійська Таємна Рада наказує заарештувати письменника Кристофера Марлоу;

1642 рік — заснування Монреаля;

1804 рік — Наполеона проголошують імператором Франції;

1830 рік — у США починають промислове виробництво перших газонокосарок;

1848 рік — у Франкфурті-на-Майні відкривається перший загальнонімецький парламент;

1888 рік — у США вперше демонструють першу грамофонну платівку;

1899 рік — у Гаазі починається перша мирна конференція;

1915 рік — під Ригою випробували перший у світі танк "Усюдихід";

1917 рік — у Києві починається I Всеукраїнський військовий з'їзд;

1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголошує Українську православну церкву автокефальною;

1927 рік — американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишає відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, це наштовхує на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок;

1944 рік — розпочинається депортація кримських татар з батьківщини (усього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар);

1944 рік — у Туреччині після серії профашистських демонстрацій вводять надзвичайний стан;

1949 рік — відкривають перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик;

1953 рік — американська льотчиця Жаклін Кокран стає першою у світі жінкою, яка подолала на літаку звуковий бар'єр;

1960 рік — три священики заявляють, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія);

1974 рік — Індія стає шостою державою, що одержала атомну зброю;

1980 рік — відкриття Івано-Франківського художнього музею;

1990 рік — у Франції встановили рекорд швидкості потягів (515,3 км/год);

1996 рік — у Тайвані створюють піраміду з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м;

1997 рік — ірландка Бріджет Діррен отримує диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (це є світовим рекордом);

1999 рік — уряд Канади після річних дискусій заявляє, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 травня

Які сьогодні іменини: Яків, Єфрем, Ірина.

18 травня народилися:

1048 рік — перський і таджицький поет, математик і філософ Омар Хайям;

1920 рік — Папа Римський (1978—2005) Іван Павло II;

1979 рік — польський футболіст Маріуш Левандовський.

Погода на 18 травня

18 травня в Києві похмуро, вранці йтиме дрібний дощ, який вдень посилиться. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмурий день, вдень та ввечері дощ. В Одесі похмура погода, вночі піде дрібний дощ, який вранці посилиться, вдень він припиниться і почнеться знову увечері.

Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі. У Львові +16 вдень та +2 вночі (можливі заморозки до -1 в повітрі). У Харкові +14 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +12 вночі.