18 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

18 травня 2022 року – середа. 84-й день війни Росії проти України. 138-й день року.
Який сьогодні день в Україні і світі
18 травня в Україні - День боротьби за права кримськотатарського народу. Ця подія є дуже важливою і для всього українського народу, адже киримли протягом багатьох століть були хорошими сусідами та зазнавали утисків з боку Російської імперії, а потім СРСР. Попри те, що 2014 року Росії окупувала Кримський півострів, увесь світ пам'ятає, що Крим - це Україна.
Також 18 травня - День резервіста в Україні. Молода подія, яка була започаткована президентом Петром Порошенко 2019 року для подяки службовцям резерву ЗСУ, які завжди виявляють готовність встати на захист Батьківщини. 2022 рік показав, наскільки важливими є резервісти для України. В мирний час вони живуть звичайним життям і лише проходять військову підготовку. Але в особливі періоди, як от повномасштабне вторгнення Росії, їх викликають на повноцінну службу.
А ще 18 травня - День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День за права кримців. Першу подію встановили 12 листопада 2015 року, а другу - 16 травня 2016 року.
18 травня - Міжнародний день музеїв. Започаткували подію 1977 року під час засідання Міжнародної ради музеїв. Зараз вона є популярною в 150 країнах світу. Щорічно від 1992 року обирають певну тему та організовують відповідно до неї заходи.
18 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі
18 травня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Ірини. Ірина Македонська - ранньо-християнська свята діва, мучениця. Була охрещена одним з учнів апостола Павла. Народилася в родині македонського князя, після охрещення змогла навернути до християнської віри також і своїх батьків. Закінчила своє життя як дівиця, посвячена Богові. Своєю мученицькою смертю вона прославила Господа і все християнство.
Пам’ятні дати 18 травня
Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 18 травня:
- 1152 рік — у Пуатьє найбагатша спадкоємиця Європи Елеонора Аквітанська стає нареченою герцога Нормандського Генриха Плантагенета;
- 1268 рік — єгипетські мамелюки захоплюють Антіохію;
- 1274 рік — другий Ліонський собор проголошує хрестовий похід;
- 1291 рік — єгипетські мамелюки захоплюють Акру — останню фортецю хрестоносців на Святій Землі;
- 1593 рік — англійська Таємна Рада наказує заарештувати письменника Кристофера Марлоу;
- 1642 рік — заснування Монреаля;
- 1804 рік — Наполеона проголошують імператором Франції;
- 1830 рік — у США починають промислове виробництво перших газонокосарок;
- 1848 рік — у Франкфурті-на-Майні відкривається перший загальнонімецький парламент;
- 1888 рік — у США вперше демонструють першу грамофонну платівку;
- 1899 рік — у Гаазі починається перша мирна конференція;
- 1915 рік — під Ригою випробували перший у світі танк "Усюдихід";
- 1917 рік — у Києві починається I Всеукраїнський військовий з'їзд;
- 1920 рік — Всеукраїнська православна Церковна рада проголошує Українську православну церкву автокефальною;
- 1927 рік — американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишає відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, це наштовхує на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків ніг кінозірок;
- 1944 рік — розпочинається депортація кримських татар з батьківщини (усього з Криму за постановою Державного Комітету Оборони СРСР на спецпоселення було вивезено понад 100 тисяч кримських татар);
- 1944 рік — у Туреччині після серії профашистських демонстрацій вводять надзвичайний стан;
- 1949 рік — відкривають перший в Нью-Йорку вертолітний майданчик;
- 1953 рік — американська льотчиця Жаклін Кокран стає першою у світі жінкою, яка подолала на літаку звуковий бар'єр;
- 1960 рік — три священики заявляють, що бачили чудовиська в озері Лох-Рі (Ірландія);
- 1974 рік — Індія стає шостою державою, що одержала атомну зброю;
- 1980 рік — відкриття Івано-Франківського художнього музею;
- 1990 рік — у Франції встановили рекорд швидкості потягів (515,3 км/год);
- 1996 рік — у Тайвані створюють піраміду з іграшкових кубиків заввишки 25,05 м;
- 1997 рік — ірландка Бріджет Діррен отримує диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (це є світовим рекордом);
- 1999 рік — уряд Канади після річних дискусій заявляє, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет в країні.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 травня
Які сьогодні іменини: Яків, Єфрем, Ірина.
18 травня народилися:
- 1048 рік — перський і таджицький поет, математик і філософ Омар Хайям;
- 1920 рік — Папа Римський (1978—2005) Іван Павло II;
- 1979 рік — польський футболіст Маріуш Левандовський.
Погода на 18 травня
18 травня в Києві похмуро, вранці йтиме дрібний дощ, який вдень посилиться. У Львові ясно, без опадів. У Харкові похмурий день, вдень та ввечері дощ. В Одесі похмура погода, вночі піде дрібний дощ, який вранці посилиться, вдень він припиниться і почнеться знову увечері.
Температура повітря в Києві +14 вдень та +6 вночі. У Львові +16 вдень та +2 вночі (можливі заморозки до -1 в повітрі). У Харкові +14 вдень та +6 вночі. В Одесі +16 вдень та +12 вночі.