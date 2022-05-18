18 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

18 мая 2022 – среда. 84-й день войны России против Украины. 138-й день года.
Какой сегодня день в Украине и мире
18 мая в Украине — День борьбы за права крымскотатарского народа. Это событие очень важно и для всего украинского народа, ведь киримлы на протяжении многих веков были хорошими соседями и подвергались притеснениям со стороны Российской империи, а затем СССР. Несмотря на то, что в 2014 году Россию оккупировала Крымский полуостров, весь мир помнит, что Крым — это Украина.
Также 18 мая – День резервиста в Украине. Молодое событие, которое было начато президентом Петром Порошенко в 2019 году для благодарности служащим резерва ВСУ, всегда проявляют готовность встать на защиту Родины. 2022 год показал, насколько важны резервисты для Украины. В мирное время они живут обычной жизнью и только проходят военную подготовку. Но в особенные периоды, как полномасштабное вторжение России, их вызывают на полноценную службу.
А еще 18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День за права крымцев. Первое событие было установлено 12 ноября 2015 года, а второе — 16 мая 2016 года.
18 мая — Международный день музеев. Начали событие 1977 во время заседания Международного совета музеев. Сейчас она популярна в 150 странах мира. Ежегодно с 1992 года выбирают определенную тему и организуют в соответствии с ней мероприятия.
18 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре
18 мая в церковном календаре – день памяти мученицы Ирины. Ирина Македонская – ранне-христианская святая дева, мученица. Была крещена одним из учеников апостола Павла. Родилась в семье македонского князя, после крещения смогла обратить в христианскую веру также и своих родителей. Окончила свою жизнь как девица, посвященная Богу. Своей мученической смертью она прославила Господа и все христианство.
Памятные даты 18 мая
Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 18 мая:
- 1152 год — в Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская становится невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета;
- 1268 год – египетские мамелюки захватывают Антиохию;
- 1274 год — второй Лионский собор провозглашает крестовый поход;
- 1291 год – египетские мамелюки захватывают Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле;
- 1593 год — английский Тайный Совет приказывает арестовать писателя Кристофера Марлоу;
- 1642 год – основание Монреаля;
- 1804 год — Наполеона провозглашают императором Франции;
- 1830 год – в США начинают промышленное производство первых газонокосилок;
- 1848 год – во Франкфурте-на-Майне открывается первый общегерманский парламент;
- 1888 год – в США впервые демонстрируют первую граммофонную пластинку;
- 1899 год – в Гааге начинается первая мирная конференция;
- 1915 год — под Ригой опробовали первый в мире танк "Вездеход";
- 1917 год — в Киеве начинается I Всеукраинский военный съезд;
- 1920 год — Всеукраинская православная Церковная рада провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;
- 1927 год – американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставляет отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, это наталкивает на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд;
- 1944 год – начинается депортация крымских татар с родины (всего из Крыма по постановлению Государственного Комитета Обороны СССР на спецпоселение было вывезено более 100 тысяч крымских татар);
- 1944 год – в Турции после серии профашистских демонстраций вводят чрезвычайное положение;
- 1949 год – открывают первую в Нью-Йорке вертолетную площадку;
- 1953 год — американская летчица Жаклин Кокран становится первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер;
- 1960 год – три священника заявляют, что видели чудовища в озере Лох-Ри (Ирландия);
- 1974 год — Индия становится шестым государством, получившим атомное оружие;
- 1980 год – открытие Ивано-Франковского художественного музея;
- 1990 год — во Франции установили рекорд скорости поездов (515,3 км/ч);
- 1996 год – в Тайване создают пирамиду из игрушечных кубиков высотой 25,05 м;
- 1997 год — ирландка Бриджет Диррен получает диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 лет (это мировой рекорд);
- 1999 год — правительство Канады после годовых дискуссий заявляет, что оно не будет регулировать и не будет контролировать Интернет в стране.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 мая
Каковы сегодня именины: Иаков, Ефрем, Ирина.
18 мая родились:
- 1048 год – персидский и таджикский поэт, математик и философ Омар Хайям;
- 1920 год — Папа Римский (1978-2005) Иоанн Павел II;
- 1979 год – польский футболист Мариуш Левандовский.
Погода на 18 мая
18 мая в Киеве пасмурно, утром будет идти мелкий дождь, который днем усилится. Во Львове ясно, без существенных осадков. В Харькове пасмурный день, днем и вечером дождь. В Одессе пасмурная погода, ночью пойдет мелкий дождь, который по утрам усилится, днем он прекратится и начнется снова вечером.
Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +16 днем и +2 ночью (возможны заморозки до -1 в воздухе). В Харькове +14 днем и +6 ночью. В Одессе +16 днем и +12 ночью.