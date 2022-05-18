18 мая 2022 года – этот день в истории / Фото: Pexels

18 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

18 мая 2022 года – этот день в истории, основные события

18 мая 2022 – среда. 84-й день войны России против Украины. 138-й день года.

Какой сегодня день в Украине и мире

18 мая в Украине — День борьбы за права крымскотатарского народа. Это событие очень важно и для всего украинского народа, ведь киримлы на протяжении многих веков были хорошими соседями и подвергались притеснениям со стороны Российской империи, а затем СССР. Несмотря на то, что в 2014 году Россию оккупировала Крымский полуостров, весь мир помнит, что Крым — это Украина.

Также 18 мая – День резервиста в Украине. Молодое событие, которое было начато президентом Петром Порошенко в 2019 году для благодарности служащим резерва ВСУ, всегда проявляют готовность встать на защиту Родины. 2022 год показал, насколько важны резервисты для Украины. В мирное время они живут обычной жизнью и только проходят военную подготовку. Но в особенные периоды, как полномасштабное вторжение России, их вызывают на полноценную службу.

А еще 18 мая – День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День за права крымцев. Первое событие было установлено 12 ноября 2015 года, а второе — 16 мая 2016 года.

18 мая — Международный день музеев. Начали событие 1977 во время заседания Международного совета музеев. Сейчас она популярна в 150 странах мира. Ежегодно с 1992 года выбирают определенную тему и организуют в соответствии с ней мероприятия.

18 мая – какой сегодня праздник в церковном календаре

18 мая – день памяти мученицы Ирины / Фото: commons.wikimedia.org

18 мая в церковном календаре – день памяти мученицы Ирины. Ирина Македонская – ранне-христианская святая дева, мученица. Была крещена одним из учеников апостола Павла. Родилась в семье македонского князя, после крещения смогла обратить в христианскую веру также и своих родителей. Окончила свою жизнь как девица, посвященная Богу. Своей мученической смертью она прославила Господа и все христианство.

Памятные даты 18 мая

Календарь важных событий в Украине и мире на сегодня, 18 мая:

1152 год — в Пуатье самая богатая наследница Европы Элеонора Аквитанская становится невестой герцога Нормандского Генриха Плантагенета;

1268 год – египетские мамелюки захватывают Антиохию;

1274 год — второй Лионский собор провозглашает крестовый поход;

1291 год – египетские мамелюки захватывают Акру – последнюю крепость крестоносцев на Святой Земле;

1593 год — английский Тайный Совет приказывает арестовать писателя Кристофера Марлоу;

1642 год – основание Монреаля;

1804 год — Наполеона провозглашают императором Франции;

1830 год – в США начинают промышленное производство первых газонокосилок;

1848 год – во Франкфурте-на-Майне открывается первый общегерманский парламент;

1888 год – в США впервые демонстрируют первую граммофонную пластинку;

1899 год – в Гааге начинается первая мирная конференция;

1915 год — под Ригой опробовали первый в мире танк "Вездеход";

1917 год — в Киеве начинается I Всеукраинский военный съезд;

1920 год — Всеукраинская православная Церковная рада провозглашает Украинскую православную церковь автокефальной;

1927 год – американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставляет отпечаток своей ступни на незастывшем асфальте, это наталкивает на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд;

1944 год – начинается депортация крымских татар с родины (всего из Крыма по постановлению Государственного Комитета Обороны СССР на спецпоселение было вывезено более 100 тысяч крымских татар);

1944 год – в Турции после серии профашистских демонстраций вводят чрезвычайное положение;

1949 год – открывают первую в Нью-Йорке вертолетную площадку;

1953 год — американская летчица Жаклин Кокран становится первой в мире женщиной, преодолевшей на самолете звуковой барьер;

1960 год – три священника заявляют, что видели чудовища в озере Лох-Ри (Ирландия);

1974 год — Индия становится шестым государством, получившим атомное оружие;

1980 год – открытие Ивано-Франковского художественного музея;

1990 год — во Франции установили рекорд скорости поездов (515,3 км/ч);

1996 год – в Тайване создают пирамиду из игрушечных кубиков высотой 25,05 м;

1997 год — ирландка Бриджет Диррен получает диплом с отличием Национального университета в возрасте 102 лет (это мировой рекорд);

1999 год — правительство Канады после годовых дискуссий заявляет, что оно не будет регулировать и не будет контролировать Интернет в стране.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 18 мая

Каковы сегодня именины: Иаков, Ефрем, Ирина.

18 мая родились:

1048 год – персидский и таджикский поэт, математик и философ Омар Хайям;

1920 год — Папа Римский (1978-2005) Иоанн Павел II;

1979 год – польский футболист Мариуш Левандовский.

Погода на 18 мая

18 мая в Киеве пасмурно, утром будет идти мелкий дождь, который днем усилится. Во Львове ясно, без существенных осадков. В Харькове пасмурный день, днем и вечером дождь. В Одессе пасмурная погода, ночью пойдет мелкий дождь, который по утрам усилится, днем он прекратится и начнется снова вечером.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +6 ночью. Во Львове +16 днем и +2 ночью (возможны заморозки до -1 в воздухе). В Харькове +14 днем и +6 ночью. В Одессе +16 днем и +12 ночью.