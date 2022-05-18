Блинкен отправится в Турцию, чтобы обсудить расширение НАТО

Переговоры с союзниками по этому вопросу продолжаются на двусторонней основе.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу позицию его страны по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс, — пишет Укринформ.
«С нашими союзниками по НАТО существует сильный консенсус. Был сильный консенсус по поводу вступления Финляндии и Швеции, если они захотят присоединиться. Опять же мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус», — сказал он.
Переговоры с союзниками по этому вопросу продолжаются на двусторонней основе.
Ранее представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что под председательством Энтони Блинкена в Нью-Йорке состоится встреча министров нескольких десятков стран по глобальной продовольственной безопасности «Призыв к действиям».
Госсекретарь будет председательствовать на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по зависимости продовольственной безопасности от конфликтов, поскольку в мае США председательствуют в Совете Безопасности ООН.
Напомним, как заявила глава посольства США Кристина Квин, Украина может вступить в Альянс без этапа Плана действий по членству.
Читайте также:
- "Прямо сейчас, во время войны, переходим на стандарты НАТО": Шмигаль о трансформации ВСУ
- Россия не сможет повторно вторгнуться в Украину на восточных направлениях — Жданов
- Министр обороны Украины заявил, что война с Россией переходит в затяжную фазу