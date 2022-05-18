Блинкен отправится в Турцию, чтобы обсудить расширение НАТО

Блинкен отправится в Турцию, чтобы обсудить расширение НАТО

Переговоры с союзниками по этому вопросу продолжаются на двусторонней основе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу позицию его страны по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Нед Прайс, — пишет Укринформ.

«С нашими союзниками по НАТО существует сильный консенсус. Был сильный консенсус по поводу вступления Финляндии и Швеции, если они захотят присоединиться. Опять же мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус», — сказал он.

Переговоры с союзниками по этому вопросу продолжаются на двусторонней основе.

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Ранее представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила, что под председательством Энтони Блинкена в Нью-Йорке состоится встреча министров нескольких десятков стран по глобальной продовольственной безопасности «Призыв к действиям».

Госсекретарь будет председательствовать на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по зависимости продовольственной безопасности от конфликтов, поскольку в мае США председательствуют в Совете Безопасности ООН.

Напомним, как заявила глава посольства США Кристина Квин, Украина может вступить в Альянс без этапа Плана действий по членству.

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