Николаев снова под обстрелом: пострадали более 10 человек

Николаев снова под обстрелом: пострадали более 10 человек

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев. В минувшие сутки ранения получили 11 человек.

Детей среди пострадавших нет.

Об этом сообщила Анна Замазеева, глава Николаевского областного совета.

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“Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 161 человек, пострадавших от атак оккупантов в Николаевской области”, — написала она.

За сутки подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области ликвидировали четыре пожара, один из которых произошел в результате обстрелов российскими войсками.

Напомним, в Николаеве 18 мая после ракетного удара оккупантов произошло разрушение и загорелся частный сектор.

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