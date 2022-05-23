Николаев снова под обстрелом: пострадали более 10 человек

Российские оккупанты продолжают обстреливать Николаев. В минувшие сутки ранения получили 11 человек.
Детей среди пострадавших нет.
Об этом сообщила Анна Замазеева, глава Николаевского областного совета.
“Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 161 человек, пострадавших от атак оккупантов в Николаевской области”, — написала она.
За сутки подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области ликвидировали четыре пожара, один из которых произошел в результате обстрелов российскими войсками.
Напомним, в Николаеве 18 мая после ракетного удара оккупантов произошло разрушение и загорелся частный сектор.
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