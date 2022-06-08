Смачний квас із бузини: як приготувати газований напій

Господині полюбляють радувати своїх рідних смачними натуральними напоями. На початку червня можна приготувати корисний квас із бузини. Читайте в матеріалі ТСН.ua як це зробити і що для нього потрібно.
Квас із бузини чудово втамовує спрагу навіть в найспекотніший день. В народі цей напій часто називають "домашнім шампанським". А рецепт квасу із бузини настільки простий, що з ним впорається будь-хто.
Вам знадобиться:
- 10 л води;
- 12-15 суцвіть бузини;
- 1-1,2 кг цукру;
- 10-20 г лимонної кислоти (можна замінити 1 лимоном).
Як приготувати газований квас із бузини:
- Заздалегідь збираєте суцвіття з чорної бузини (робити це краще в суху погоду) - квас домашній готується з пилка цієї рослини, адже в ньому є натуральні дріжджі, які харчуються цукром (тому напій вийде газованим).
- Зверніть увагу, що на квас із бузини найкраще підходять молоді суцвіття, які вже розкрилися. Також обов'язково перевірте, щоб на квітах не було комах.
- Зрізаєте квіти з пилком із плодоніжок.
- Берете велику каструлю, на дно висипаєте підготовлені квіти бузини. Додаєте цукор, сік лимону чи лимонну кислоту.
- Заливаєте 10 літрами води, перемішуєте, щоб розчинився цукор. Залишаєте ємність при кімнатній температурі на 5 днів, щоб розпочався процес бродіння. Щоб всередину не потрапили мошки, не забудьте накрити її рушником. Перемішуйте квас декілька разів на день.
- Коли квас із бузини готовий, відціжуєте його від квітів. Переливаєте в пляшки так, щоб одна четверта ємності залишалася вільною. Стискаєте пляшку, щоб вийшло повітря. Закриваєте кришкою і ставите в холодильник або інше прохолодне місце.
Коли стінки пляшки надуються, це означає, що процес бродіння повністю завершився і напій готовий до вживання.