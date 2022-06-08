Смачний квас із бузини: як приготувати газований напій

Господині полюбляють радувати своїх рідних смачними натуральними напоями. На початку червня можна приготувати корисний квас із бузини. Читайте в матеріалі ТСН.ua як це зробити і що для нього потрібно.

Квас із бузини чудово втамовує спрагу навіть в найспекотніший день. В народі цей напій часто називають "домашнім шампанським". А рецепт квасу із бузини настільки простий, що з ним впорається будь-хто.

Вам знадобиться:

10 л води;

12-15 суцвіть бузини;

1-1,2 кг цукру;

10-20 г лимонної кислоти (можна замінити 1 лимоном).

Як приготувати газований квас із бузини:

Заздалегідь збираєте суцвіття з чорної бузини (робити це краще в суху погоду) - квас домашній готується з пилка цієї рослини, адже в ньому є натуральні дріжджі, які харчуються цукром (тому напій вийде газованим). Зверніть увагу, що на квас із бузини найкраще підходять молоді суцвіття, які вже розкрилися. Також обов'язково перевірте, щоб на квітах не було комах. Зрізаєте квіти з пилком із плодоніжок. Берете велику каструлю, на дно висипаєте підготовлені квіти бузини. Додаєте цукор, сік лимону чи лимонну кислоту. Заливаєте 10 літрами води, перемішуєте, щоб розчинився цукор. Залишаєте ємність при кімнатній температурі на 5 днів, щоб розпочався процес бродіння. Щоб всередину не потрапили мошки, не забудьте накрити її рушником. Перемішуйте квас декілька разів на день. Коли квас із бузини готовий, відціжуєте його від квітів. Переливаєте в пляшки так, щоб одна четверта ємності залишалася вільною. Стискаєте пляшку, щоб вийшло повітря. Закриваєте кришкою і ставите в холодильник або інше прохолодне місце.

Коли стінки пляшки надуються, це означає, що процес бродіння повністю завершився і напій готовий до вживання.