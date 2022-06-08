Загрози оточення наших сил на Луганщині наразі немає - Гайдай

Наразі загрози оточення українських сил в Луганській області немає.

Загарбники країни-агресорки Росії кинули великі сили, аби захопити всю територію області. Ситуація в регіоні важка, але контрольована.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в інтерв'ю "РБК.Україна".

"Цього (оточення - Ред.) дуже хоче Росія. Я спілкуюся із військовими, зараз загрози оточення немає. Наше командування контролює ситуацію. Так, вона важка, але контрольована", - наголосив керівник області.

Попри важкі бої ЗСУ досі утримують частину Сєвєродонецька. Також росіянам не вдається перерізати трасу Лисичанськ - Бахмут, щоби оточити українські сили.

За його словами, спроби окупантів повністю захопити Луганщину мають політичну мету. "Обіцяв же цей хворий карлик, що вони будуть в межах адміністративних кордонів Луганської області. Ну, ось вони це і намагаються зробити", - каже Гайдай.

Як повідомлялося, ЗСУ стримують росіян в Сєвєродонецьку, де тривають бої, а у Лисичанську небезпечно навіть в центральних районах. Саме на одній із центральних вулиць Лисичанська вчора після артилерійського обстрілу загинув місцевий житель.

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