Четвер буде спекотним: прогноз погоди в Україні на 9 червня

Четвер буде спекотним: прогноз погоди в Україні на 9 червня

У четвер, 9 червня, в Україні буде переважно сухо та спекотно.

Погода буде малохмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 9 червня в країні буде переважно без опадів, лише на крайному півдні країни, вдень місцями і на Закарпатті очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 25-30°.

9-11 червня в Україні, крім Закарпаття та Карпат, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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У Києві 9 червня також буде сухо. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 27-29°. 9-11 червня у столиці також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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