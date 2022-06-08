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Суд заборонив “Опозиційний блок” в Україні

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Суд заборонив “Опозиційний блок” в Україні

Фото: pixabay.com

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний блок”. Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі.

Рішення про заборону "Опозиційного блоку", яке було ухвалено 8 червня, може бути оскаржене у Верховному Суді.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

За даними видання, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

Через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

Саме засідання тривало десь півтори години.

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“Заборона партій сама по собі не дасть нам бажаного результату. Ми знаємо про те, що вже забороняли “Компартію”, далі у нас перестала працювати “Партія регіонів”. І багато хто перейшов або в “Опоблок”, або в ОПЗЖ, або в інші проросійські партії. Ми це питання досліджували. Політики із вказаних політсил й далі працюють, створюючи нові партії. Прокуратура розслідує понад 2 000 фактів держзради і лише 18% направлені до суду. Головна мета нашого Реєстру — пам’ятати про кожного колаборанта і зрадника. Правоохоронці мають притягати їх до відповідальності. Тоді такі політики не зможуть балотуватися знову. Інакше нам знову доведеться боротися з ними і їхніми новими проєктами”, — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність “призупинило” РНБО. Серед них “Опозиційна платформа — За життя”, “Опозиційний блок”, "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо". 

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