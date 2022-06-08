Суд заборонив “Опозиційний блок” в Україні

Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії “Опозиційний блок”. Майно партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, передається державі.

Рішення про заборону "Опозиційного блоку", яке було ухвалено 8 червня, може бути оскаржене у Верховному Суді.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

За даними видання, засідання суду формально було відкритим, втім журналістів без жодних пояснень до зали судових засідань не допустили. Не відповіли у суді й на письмове клопотання про проведення відеотрансляції засідання.

Через закритість судового процесу причини заборони “Опозиційного блоку” стануть відомими лише після публікації повного тексту судового рішення.

Саме засідання тривало десь півтори години.

“Заборона партій сама по собі не дасть нам бажаного результату. Ми знаємо про те, що вже забороняли “Компартію”, далі у нас перестала працювати “Партія регіонів”. І багато хто перейшов або в “Опоблок”, або в ОПЗЖ, або в інші проросійські партії. Ми це питання досліджували. Політики із вказаних політсил й далі працюють, створюючи нові партії. Прокуратура розслідує понад 2 000 фактів держзради і лише 18% направлені до суду. Головна мета нашого Реєстру — пам’ятати про кожного колаборанта і зрадника. Правоохоронці мають притягати їх до відповідальності. Тоді такі політики не зможуть балотуватися знову. Інакше нам знову доведеться боротися з ними і їхніми новими проєктами”, — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, що наразі Мін’юст подав позови про заборону 12 партій. Це сталося після того, як їхню діяльність “призупинило” РНБО. Серед них “Опозиційна платформа — За життя”, “Опозиційний блок”, "Партія Шарія", "Наші", "Ліва опозиція", "Союз лівих сил", "Держава", "Прогресивна соціалістична партія України", "Соціалістична партія України", "Соціалісти", "Блок Володимира Сальдо".

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