"Чим би дитя не тішилося": у Кремлі відреагували на санкції України проти Путіна і його прихвостнів

"Чим би дитя не тішилося": у Кремлі відреагували на санкції України проти Путіна і його прихвостнів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія не відповідатиме на санкції України проти Путіна та інших чиновників.

За його словами, таке рішення українського уряду "не гідне якогось конкретного кроку".

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости".

"Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося", - заявив Лавров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію запровадження санкцій проти російського диктатора Володимира Путіна.

У санкційний список також потрапили: прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, прем'єр-міністр Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу, перший заступник голови уряду Андрій Білоусов та заступник голови уряду Тетяна Голікова та інші.

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