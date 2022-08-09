В Харькове раздались взрывы: направляйтесь к укрытиям

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове. Очевидцы сообщают, что взрывы – очень сильные.

Оставайтесь в укрытиях.

Напомним, что 7 августа в Харькове прогремели 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военным объектам.

Также читайте Россияне обстреляли более 10 сел и нанесли авиаудары — Генштаб о ситуации на Харьковщине

Читайте также:

"Мы приехали, чтобы выиграть эту войну", - иностранные легионеры успешно воюют в Харьковской области

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.