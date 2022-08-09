В Харькове раздались взрывы: направляйтесь к укрытиям

В городе и области объявлена воздушная тревога.
Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове. Очевидцы сообщают, что взрывы – очень сильные.
Оставайтесь в укрытиях.
Напомним, что 7 августа в Харькове прогремели 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военным объектам.
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