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В Харькове раздались взрывы: направляйтесь к укрытиям

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В Харькове раздались взрывы: направляйтесь к укрытиям

Фото: Pexels

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Пользователи в социальных сетях сообщили о взрывах в Харькове. Очевидцы сообщают, что взрывы – очень сильные.

Оставайтесь в укрытиях.

Напомним, что 7 августа в Харькове прогремели 7 взрывов, а в Винницкой области "прилеты" зафиксировали по военным объектам.

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