Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові пролунали вибухи: прямуйте до укриттів

Дата публікації
Перегляди
816
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Харкові пролунали вибухи: прямуйте до укриттів

Фото: Pexels

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові. Очевидці повідомляють, що вибухи - дуже сильні. 

Залишайтеся в укриттях. 

Нагадаємо, що 7 серпня, у Харкові пролунали 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах.

Читайте також:

"Ми приїхали, щоби виграти цю війну", - іноземні легіонери успішно воюють на Харківщині

"Ми приїхали, щоби виграти цю війну", - іноземні легіонери успішно воюють на Харківщині

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
816
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація