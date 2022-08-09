У Харкові пролунали вибухи: прямуйте до укриттів

У місті та області оголошена повітряна тривога.
Користувачі у соціальних мережах повідомили про вибухи у Харкові. Очевидці повідомляють, що вибухи - дуже сильні.
Залишайтеся в укриттях.
Нагадаємо, що 7 серпня, у Харкові пролунали 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах.
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