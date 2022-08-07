У Харкові пролунали 7 вибухів, а на Вінниччині "прильоти" зафіксували по військових об'єктах

Пізно ввечері неділі, 7 серпня, у Харкові лунають гучні вибухи. Перед цим "прильоти" були по Вінничині.

Росіяни обстрілюють Харків. ввечері 7 серпня у місті лунають вибухи.

"У місті дуже гучно. Прошу всіх перейти до укриття. Якщо вдома - дотримуватись правил двох стін", - написав у соцмережі мер Харкова Ігор Терехов.

Росіяни, зокрема, обстріляли Київський район Харкова.

"Поки що точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо "приліт" по інфраструктурних об'єктах. Вибухів було не менше семи. Інформації щодо постраждалих немає, сподіваюся, що й не буде", - зазначив Терехов.

Нагадаємо, близько 20:00 неділі, 7 серпня, в усій Україні була оголошена повітряна тривога. Вона тривала майже дві години. Тоді про вибухи повідомляли місцеві мешканці та ЗМІ в чотирьох сусідніх областях - Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській. Зокрема, повідомлення, що чули вибухи, в соцмережах написали мешканці Вінниці, Черкас, Умані, Кременчука та Кропивницького.

Офіційної інформації, що і де вибухнуло, довгий час не було. Згодом стало відомо, що "прильоти" були на Вінничині.

"Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку", - ідеться в повідомленні Повітряних Сил ЗСУ.

Також увечері неділі в тимчасово окупованому Донецьку спалахнула пожежа на російських складах зі зброєю. На місці події чути звуки вибухів, російський склад зі зброєю палає уже кілька годин.

Повідомляється про вибухи і в окупованому Херсоні. У соцмережах пишуть, ніби є "прильот" по Антонівському мосту через Дніпро. Про вибухи також повідомляють у тимчасово окупованих Скадовську, Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках та інших окупованих населених пунктах.

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