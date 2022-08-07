Уся Україна червона: у чотирьох сусідніх областях чули гучні вибухи

Увечері неділі, 7 серпня, близько 20:00 повітряна тривога оголошена в усіх без винятку регіонах.

Про вибухи повідомляють місцеві мешканці та ЗМІ в чотирьох сусідніх областях - Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Кіровоградській. Зокрема, повідомлення, що чули вибухи, в соцмережах написали мешканці Вінниці, Черкас, Умані, Кременчука та Кропивницького.

Жодної офіційної інформації, де саме були вибухи, що саме вибухнуло, поки що немає.

"Було чутно звук схожий на вибух. На території Кременчука надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Зберігайте спокій. Очікуйте на офіційну уточнену інформацію", - написав у соцмережі мер Кременчука Віталій Малецький.

Водночас мешканці Вінниці в соцмережах пишуть про кілька вибухів.

"На Вінниччині було чутно звуки, схожі на вибухи. Чекаємо на офіційну інформацію. На території Вінницької міської територіальної громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги. Зберігаємо спокій", - написав у соцмережі мер Вінниці Сергій Моргунов.

Прессекретарка голови Кіровоградської військової адміністрації області Інна Примак зазначила, що повідомлень про "прильоти" в Кропивницькому чи регіоні не надходило, пише "Суспільне. Кропивницький".

Порвітряна тривога близько 20:00 неділі, 7 серпня

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