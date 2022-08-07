У Кропивницькому пролунав вибух

Про вибух у Кропивницькому увечері неідлі, 7 серпня, повідомляють місцеві мешканці у соцмережах. Водночас повітряної тривоги в Кіровоградській області не оголошували.

"У місті чути звуки, схожі на вибухи. Повітряну тривогу не оголошували", - повідомило "Суспільне. Кропивницький".

Офіційної інформації про вибух поки що не було.

Тим часом вибухи було чути і у Вінниці. Повітряна тривога там була оголошена. Проте офіційної інформації про цей вибух також немає.

Щонайменше два вибухи чули і в Черкасах - де саме це сталося, невідомо.

Станом на 20:06 неділі, 7 серпня, повітряна тривога оголошена у всіх областях на заході України, у більшості областей у центрі, а також у Києві.

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