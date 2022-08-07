В Кропивницком раздался взрыв

Вечером воскресенья, 7 августа, в Кропивницком прогремел мощный взрыв.
О взрыве в Кропивницком вечером вчера, 7 августа, сообщают местные жители в соцсетях. В то же время, воздушной тревоги в Кировоградской области не объявляли.
"В городе слышны звуки, похожие на взрывы. Воздушную тревогу не объявляли", — сообщило "Суспільне. Кропивницький".
Официальной информации о взрыве пока не было.
Тем временем взрывы были слышны и в Виннице. Воздушная тревога там была объявлена. Однако официальной информации об этом взрыве тоже нет.
По меньшей мере два взрыва слышали и в Черкассах — где именно это произошло, неизвестно.
По состоянию на 20.06 воскресенья, 7 августа, воздушная тревога объявлена во всех областях на западе Украины, в большинстве областей в центре, а также в Киеве.
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