Глава Никополя подтвердил обстрел города врагом

Об этом в сообщении в Telegram-канале озвучил Никопольский городской голова Евгений Евтушенко.

Предварительно без жертв.

"Успокойтесь, пожалуйста", — написал он.

Вечером он предупредил горожан, что россияне готовятся к возможному обстрелу.

"Воспользуйтесь правилом двух стен или находитесь в хранилище. Внимание!! Информация касается городов сел поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища", — отметил глава.

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Напомним, что снова от обстрелов проснулся Николаев. Из Смерчей россияне обстреляли окрестности города. Прошло без пострадавших, разрушения тоже незначительны. Враг открыл огонь за несколько минут до завершения продленного комендантского часа. Она продолжалась с ночи 5 августа. О ее результатах чиновники обещают сообщить впоследствии.

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