Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава Никополя подтвердил обстрел города врагом

Дата публикации
Просмотры
1139
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава Никополя подтвердил обстрел города врагом

Фото: ТСН.ua

Никополь – дважды по полной кассете РСЗО.

Об этом в сообщении в Telegram-канале озвучил Никопольский городской голова Евгений Евтушенко.

Предварительно без жертв.

"Успокойтесь, пожалуйста", — написал он.

Вечером он предупредил горожан, что россияне готовятся к возможному обстрелу.

"Воспользуйтесь правилом двух стен или находитесь в хранилище. Внимание!! Информация касается городов сел поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища", — отметил глава.

Напомним, что снова от обстрелов проснулся Николаев. Из Смерчей россияне обстреляли окрестности города. Прошло без пострадавших, разрушения тоже незначительны. Враг открыл огонь за несколько минут до завершения продленного комендантского часа. Она продолжалась с ночи 5 августа. О ее результатах чиновники обещают сообщить впоследствии.

Читайте также:

Рашисты обстреляли ночью Никопольский район в Днепропетровской области

Рашисты обстреляли ночью Никопольский район в Днепропетровской области

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация