В ночном клубе Крыма пара прямо на столе занялась сексом: посетители все снимали на видео

Во временно оккупированном Крыму пара на глазах у других посетителей ночного клуба занялась сексом.

Девушка вместе с охранником заведения прямо на столе решили заняться интимом.

Об этом пишет nypost.com.

Инцидент произошел в ничем клубе временно оккупированного Севастополя за несколько часов до мощных взрывов на аэродроме "Саки". Там охранник ночного клуба с девушкой прямо на столе занялись сексом.

Фото: nypost.com

Посетители весь процесс снимали на фото и видео. Некоторые даже подходили поближе, чтобы снять интимные утехи пары.

"Полиция" Крыма разыскала мужчину, который на видео, это – 32-летний охранник заведения. Он находится под арестом. Личность девушки устанавливают оккупационные "правоохранители".

Осторожно, видео 18+

Напомним, в Днепре мужчина в "костюме Адама" напал на женщину, подрался с копами и бросился под колеса "скорой ".

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