В центре Дубно пара занялась сексом (фото)

В Дубно полиция разоблачила пару, которая публично занималась сексом в центре города. На спецлинию полиции об интимном инциденте сообщил очевидец.

На женщину составили админпротокол, а вот мужчина успел скрыться.

Об этом сообщили в пресс-службе Дубенского райотдела.

"Прибыв по вызову, полиция обнаружила на месте происшествия 67-летнюю дубенчанку. Женщина, ведущая бродячий образ жизни, не смогла четко объяснить причины своего поведения", — говорится в сообщении.

Фото: ГУ НП в Ровенской области

Полицейские составили на женщину админпротокол по факту мелкого хулиганства. Личность мужчины, участвовавшего в публичном сексе и сбежавшего до прихода правоохранителей, полиция установила.

"Ему 35 лет, проживает в селе недалеко от Дубно, имеет определенные расстройства психики, недавно лечился в специализированной больнице. В его действиях также усматриваются признаки указанного выше админправонарушения", — отмечают в пресс-службе.

Оба участника уже имели проблемы с законом: каждый в течение года пять раз привлекался к ответственности за различные правонарушения.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Крыму пара на глазах других посетителей ночного клуба занялась сексом.

Во Львове пара во время онлайн-лекции занялась сексом

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