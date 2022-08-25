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Зеленский беседовал с Байденом: о чем говорили

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Зеленский беседовал с Байденом: о чем говорили

Скриншот с видео

Владимир Зеленский поблагодарил за непреклонную безопасностную и финансовую поддержку украинского народа со стороны США.

Глава государства Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел великолепный разговор с @POTUS (президент США Джо Байден — ред.). Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – безопасностную и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал президент.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе за свободу в противостоянии с Россией.

Напомним, в среду, 24 августа, президент США Джо Байден объявил самый большой пакет военной помощи с начала широкомасштабной войны. Лидер Америки объявил о предоставлении Украине пакета помощи на 3 млрд долларов. В него входят современные системы ПВО, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением VAMPIRE.

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Дата публикации
Просмотры
1211
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