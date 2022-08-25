Зеленский беседовал с Байденом: о чем говорили

Владимир Зеленский поблагодарил за непреклонную безопасностную и финансовую поддержку украинского народа со стороны США.

Глава государства Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел великолепный разговор с @POTUS (президент США Джо Байден — ред.). Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – безопасностную и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", – написал президент.

Провел великолепный разговор с @POTUS. Поблагодарил за непреклонную поддержку украинского народа – безопасность и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления. pic.twitter.com/BwqU0KSKWU – Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) August 25, 2022

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину в борьбе за свободу в противостоянии с Россией.

Напомним, в среду, 24 августа, президент США Джо Байден объявил самый большой пакет военной помощи с начала широкомасштабной войны. Лидер Америки объявил о предоставлении Украине пакета помощи на 3 млрд долларов. В него входят современные системы ПВО, беспилотники и ракетные системы с лазерным наведением VAMPIRE.

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