АЕК Ларнака – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча плей-офф Лиги Европы

Смотрите вживую второй поединок плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2022/23 между днепровским "Днепром-1" и кипрским АЕКом.

Первый матч, состоявшийся 18 августа в Словакии и номинально домашний для днепрян, завершился поражением украинского клуба со счетом 1:2. Та дуэль стала дебютной в еврокубковой истории "Днепра-1".

Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между АЕКом и "Днепром-1" состоится в четверг, 25 августа, в Ларнаке на стадионе "АЕК Арена". Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Победитель этой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы, а неудачник сыграет в группе Лиги конференций.

Добавим, что ранее уже прекратили свой путь в еврокубках полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Они вылетели в квалификации Лиги конференций.

Посмотреть матч АЕК - "Днепр-1" можно будет на платформе "Киевстар ТВ".

А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.

Чтобы воспользоваться промокодом:

1. Загрузите приложение "Киевстар ТВ" или откройте браузер на компьютере

2. Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.

3. Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.

4. Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.

Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV, Apple TV, планшетах и ​​браузере на компьютере абонентам всех операторов мобильной связи Украины.

Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция второй дуэли между украинским и кипрским клубами.