АЕК Ларнака – Днепр-1: онлайн-видеотрансляция матча плей-офф Лиги Европы

Смотрите вживую второй поединок плей-офф раунда Лиги Европы сезона-2022/23 между днепровским "Днепром-1" и кипрским АЕКом.
Первый матч, состоявшийся 18 августа в Словакии и номинально домашний для днепрян, завершился поражением украинского клуба со счетом 1:2. Та дуэль стала дебютной в еврокубковой истории "Днепра-1".
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между АЕКом и "Днепром-1" состоится в четверг, 25 августа, в Ларнаке на стадионе "АЕК Арена". Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.
- Победитель этой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы, а неудачник сыграет в группе Лиги конференций.
- Добавим, что ранее уже прекратили свой путь в еврокубках полтавская "Ворскла" и луганская "Заря". Они вылетели в квалификации Лиги конференций.
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Вашему вниманию онлайн-видеотрансляция второй дуэли между украинским и кипрским клубами.