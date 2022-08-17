Мариуполь ждет лютая зима: Андрющенко советует людям ехать из оккупированного города

В городе невозможно будет начать отопительный сезон. Ведь 90% жилищного фонда в Мариуполе повреждены. Кроме того, большинство домов не подлежит восстановлению.

Об этом изданию "Гордон" рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь ждет лютая зима. Отопление не будет. Это точно. Как пережить зиму, я не знаю. Из города надо выезжать однозначно. Я думаю, из города будут вывозить, скорее всего, в сторону России. Возможно, в Донецк. Расселять", – подчеркнул Андрющенко.



По его словам, большинство разрушенных домов не подлежит восстановлению. Повреждены 90% жилищного фонда, из которых 60% невозможно восстановить. Впрочем, неизвестно, насколько пригодны к эксплуатации другие 40%.

Андрющенко отмечает, что сносить нужно все многоэтажки. В свою очередь, оккупанты в городе "строят дома на одну тысячу квартир — какие-то непонятные курятники". Впрочем, советник мэра предполагает, что это будут казармы.

"Анонсируют, что хотят успеть закончить два дома на одну тысячу квартир, на 2,5 тыс. человек. Это 3–5% от потребности всех находящихся сейчас в городе мариупольцев, которые без жилья и без тепла потенциально", — сказал Андрющенко .

Как сообщалось, около 50% жителей оккупированного Россией Мариуполя не имеют дома воды. Они придумывают импровизированные краны с помощью бутылки с водой.

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