Окупований Мелітополь може залишитись без тепла: влада закликала евакуюватися

Опалювальний сезон в окупованому Мелітополі опинився під загрозою зриву, тож до його початку місцева влада закликала жителів евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

Вже понад місяць у Мелітополі немає газу.

Про це заявив міський голова Іван Федоров.

"Опалювальний сезон у Мелітополі – під загрозою зриву. Більше місяця у місті немає газу, з яким пов’язане 95% опалення. Перспективи появи газу немає. У Бердянську він зник 3 місяці тому, проте його подачу й досі не відновили", – йдеться в повідомленні.

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Мер наголосив, що слова російських окупантів про нібито будівництво газопроводу з Бердянська – фейк.

"До початку опалювального сезону залишається 2 місяці, тож необхідно за можливості евакуюватися з Мелітополя на підконтрольну Україні територію", – закликав Федоров.

Нагадаємо, в Запоріжжі 25 серпня провели нараду з питань підготовки евакуації населення в разі надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС.

Ми на крок ближче до апокаліптичного сценарію: що відбувається з відключенням ЗАЕС

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