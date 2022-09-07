Дніпро-1 - АЗ: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Текстовий репортаж поєдинку 1-го туру групи Ліги конференцій сезону-2022/23 між дніпровським "Дніпром-1" та нідерландським АЗ Алкмааром.

У четвер, 8 вересня , дніпровський "Дніпро-1" проведе перший поєдинок групового раунду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти нідерландського АЗ Алкмаара.

Команди проведуть поєдинок у словацькому Кошице на стадіоні "Košická futbalová aréna". Початок гри - о 22:00 за київським часом. Це буде номінально домашній матч для підопічних Олександра Кучера, адже через повномасштабне вторгнення з боку РФ єврокубкові ігри на території України проводити заборонено.

В іншому протистоянні групи "Вадуц" (Ліхтенштейн) прийматиме кіпрський "Аполлон". Ця гра також розпочнеться 8 вересня о 22:00 за Києвом;

Поєдинки 2-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 15 вересня: "Аполлон" - "Дніпро-1", АЗ - "Вадуц".

Додамо, що колектив Кучера розпочав свій єврокубковий шлях цього сезону з плейоф Ліги Європи, проте там був битий кіпрським АЕКом (1:2, 0:3). Як наслідок, після вильоту від кіпріотів, "Дніпро-1" перемістився до групи третього за престижністю клубного турніру Європи.

АЗ Алкмаар, своєю чергою, задля потрапляння до групового етапу Ліги конференцій довелося подолати три раунди кваліфікації. Команда Паскаля Янсена почергово здолала у відборі "Тузлу Сіті" (1:0, 4:0) із Боснії та Герцеговини, шотландський "Данді Юнайтед" (0:1, 7:0) та португальський "Жил Вісенте" (4:0, 2:1).