В Киев прибыла глава МИД Германии Бербок

В субботу, 10 сентября, в Киев с неанонсированным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Как сообщает Deutsche Welle, цель ее визита, как подчеркнула сама глава немецкого МИДа, противостоять идее "усталости от войны", которая есть в ФРГ.

Отмечается, что это ее второй приезд с начала полномасштабного вторжения РФ.

Бербок планирует встретиться с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, но ее полный график не объявляют по соображениям безопасности.

Стоит отметить, что это уже третий неанонсированный визит европейских и американских политиков в Украину. Так, 9 сентября стало известно, что в Киев прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, где он рассказал о новом плане российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине и обратился к странам Евросоюза с призывом выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.

8 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину с необъявленным визитом для обсуждения военной поддержки Украины.

Читайте также: