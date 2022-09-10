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Жданов объяснил важность освобождения Купянска для ВСУ

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Жданов объяснил важность освобождения Купянска для ВСУ

Фото: Associated Press

Оперативное окружение означает, что наши войска фактически полностью перекроют Слобожанское оперативное направление.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что освобождение Купянска от оккупантов очень важно для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику изюмской группировки российских войск.

Об этом он сообщил 24 каналу.

Жданов отметил, что Купянск является основным логистическим узлом по обеспечению изюмской группировки российских войск, поскольку там проходит железная дорога и есть перекресток автомобильных путей.

"Овладение этим городом фактически полностью перерезает логистику изюмской группировки российских войск", — сказал эксперт и добавил, что в таком случае изюмская группировка оккупантов будет находиться в оперативном окружении нашими войсками.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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