Испанская паэлья : классический рецепт

Попробуйте приготовить испанскую паэлью по классическому рецепту, и вы поймете, за что это блюдо так любят во всем мире.

Ингредиенты

чоризо (острые свиные сосиски или колбаски) - 150 г

масло - 2 ст. л.

куриные бедра - 500 г

лук - 1 шт.

чеснок - 2 зубчика

рис для паэльи - 250 г

копченая паприка - 2 ч. л.

белое вино - 1 небольшой бокал

красный перец - 1 шт.

овощной бульон - 600 мл

помидоры - 3 шт.

креветки в панцире - одна горсть

мидии в раковине - одна горсть

сок половины лимона

небольшой пучок петрушки

Подготовка

сосиски чоризо - нарезать кубиками

красный перец - нарезать кубиками

лук - нарезать кубиками

раздавить чеснок

помидоры нарезать на четвертинки

нарезать петрушку

выжать сок из половины лимона

Приготовление

Обжарьте чоризо в масле до готовности и раскрытия аромата, уберите их из сковородки.

Положите на ту же сковородку курицу и обжарьте в масле чоризо, пока она не подрумянится, но не пропечется, уберите ее из сковородки.

Добавьте лук и чеснок и готовьте на медленном огне до мягкости. Добавьте рис и прожарьте в горячем масле. Добавьте копченую паприку.

Влейте вино и дайте ему впитаться. Добавьте в сковороду бульон, перец, чоризо и курицу и готовьте под крышкой 10 минут.

Добавьте помидоры и готовьте еще 5 минут.

Добавьте морепродукты и готовьте еще 5 минут под крышкой.

Добавьте лимонный сок и рубленую зелень и подавайте с хрустящим хлебом.

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