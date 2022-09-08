Испанская паэлья : классический рецепт

Паэлья - жемчужина испанской кухни. Ее можно готовить с самыми разными ингредиентами, но классический рецепт объединяет острые свиные сосиски, курицу и морепродукты.
Попробуйте приготовить испанскую паэлью по классическому рецепту, и вы поймете, за что это блюдо так любят во всем мире.
Ингредиенты
- чоризо (острые свиные сосиски или колбаски) - 150 г
- масло - 2 ст. л.
- куриные бедра - 500 г
- лук - 1 шт.
- чеснок - 2 зубчика
- рис для паэльи - 250 г
- копченая паприка - 2 ч. л.
- белое вино - 1 небольшой бокал
- красный перец - 1 шт.
- овощной бульон - 600 мл
- помидоры - 3 шт.
- креветки в панцире - одна горсть
- мидии в раковине - одна горсть
- сок половины лимона
- небольшой пучок петрушки
Подготовка
- сосиски чоризо - нарезать кубиками
- красный перец - нарезать кубиками
- лук - нарезать кубиками
- раздавить чеснок
- помидоры нарезать на четвертинки
- нарезать петрушку
- выжать сок из половины лимона
Приготовление
Обжарьте чоризо в масле до готовности и раскрытия аромата, уберите их из сковородки.
Положите на ту же сковородку курицу и обжарьте в масле чоризо, пока она не подрумянится, но не пропечется, уберите ее из сковородки.
Добавьте лук и чеснок и готовьте на медленном огне до мягкости. Добавьте рис и прожарьте в горячем масле. Добавьте копченую паприку.
Влейте вино и дайте ему впитаться. Добавьте в сковороду бульон, перец, чоризо и курицу и готовьте под крышкой 10 минут.
Добавьте помидоры и готовьте еще 5 минут.
Добавьте морепродукты и готовьте еще 5 минут под крышкой.
Добавьте лимонный сок и рубленую зелень и подавайте с хрустящим хлебом.
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