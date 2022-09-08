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Испанская паэлья : классический рецепт

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Просмотры
994
Время на прочтение
2 мин
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Испанская паэлья : классический рецепт

Фото: Credits

Паэлья - жемчужина испанской кухни. Ее можно готовить с самыми разными ингредиентами, но классический рецепт объединяет острые свиные сосиски, курицу и морепродукты.

Попробуйте приготовить испанскую паэлью по классическому рецепту, и вы поймете, за что это блюдо так любят во всем мире. 

Ингредиенты

  • чоризо (острые свиные сосиски или колбаски) - 150 г
  • масло - 2 ст. л.
  • куриные бедра - 500 г
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 2 зубчика 
  • рис для паэльи - 250 г
  • копченая паприка - 2 ч. л.
  • белое вино - 1 небольшой бокал
  • красный перец - 1 шт.
  • овощной бульон - 600 мл
  • помидоры - 3 шт.
  • креветки в панцире - одна горсть
  • мидии в раковине - одна горсть
  • сок половины лимона
  • небольшой пучок петрушки

Подготовка

  • сосиски чоризо - нарезать кубиками
  • красный перец - нарезать кубиками
  • лук - нарезать кубиками
  • раздавить чеснок
  • помидоры нарезать на четвертинки
  • нарезать петрушку
  • выжать сок из половины лимона

Приготовление

Обжарьте чоризо в масле до готовности и раскрытия аромата, уберите их из сковородки. 
Положите на ту же сковородку курицу и обжарьте в масле чоризо, пока она не подрумянится, но не пропечется, уберите ее из сковородки. 
Добавьте лук и чеснок и готовьте на медленном огне до мягкости. Добавьте рис и прожарьте в горячем масле. Добавьте копченую паприку.
Влейте вино и дайте ему впитаться. Добавьте в сковороду бульон, перец, чоризо и курицу и готовьте под крышкой 10 минут.
Добавьте помидоры и готовьте еще 5 минут.
Добавьте морепродукты и готовьте еще 5 минут под крышкой.
Добавьте лимонный сок и рубленую зелень и подавайте с хрустящим хлебом.

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