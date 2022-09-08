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Іспанська паелья: класичний рецепт

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Іспанська паелья: класичний рецепт

Фото: Credits

Паелья – перлина іспанської кухні. Готувати її можна з різними інгредієнтами, але класичний рецепт поєднує гострі свинячі сосиски, курку й морепродукти.

Спробуйте приготувати іспанську паелью за класичним рецептом і ви зрозумієте, за що цю страву так люблять у всьому світі.

Cкладники

  • чоризо (гострі свинячі сосиски або ковбаски) – 150 г
  • олія – 2 ст. л.
  • курячі стегна – 500 г
  • цибуля – 1 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • рис для паельї – 250 г
  • копчена паприка – 2 ч. л.
  • біле вино – 1 невеликий келих
  • червоний перець – 1 шт.
  • овочевий бульйон – 600 мл
  • помідори – 3 шт.
  • креветки в панцирі – одна жменя
  • мідії в раковині – одна жменя
  • сік половини лимона
  • невеликий подрібнений пучок петрушки

Підготовка

  • сосиски чоризо – нарізати кубиками
  • червоний перець – нарізати кубиками
  • цибулю – нарізати кубиками
  • часник –розчавити
  • помідори – нарізати на четвертинки
  • половина лимона – вичавити сік

Приготування

Обсмажте чоризо в олії до готовності та розкриття аромату, приберіть їх зі сковороди.

Покладіть на ту саму сковороду курку і обсмажте в олії, в якій смажили чоризо, поки вона не підрум'яниться, але ще не пропечеться, і приберіть її зі сковороди.

Додайте цибулю та часник і готуйте на повільному вогні до м'якості. Додайте рис і просмажте в гарячій олії. Додайте копчену паприку.

Влийте вино і дайте йому ввібратися. Додайте в сковороду бульйон, перець, чоризо та курку і готуйте під кришкою 10 хвилин.

Додайте помідори і готуйте ще 5 хвилин.

Додайте морепродукти і готуйте ще 5 хвилин під кришкою.

Додайте лимонний сік і подрібнену зелень та подавайте з хрустким хлібом.

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