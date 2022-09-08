Іспанська паелья: класичний рецепт

Паелья – перлина іспанської кухні. Готувати її можна з різними інгредієнтами, але класичний рецепт поєднує гострі свинячі сосиски, курку й морепродукти.

Спробуйте приготувати іспанську паелью за класичним рецептом і ви зрозумієте, за що цю страву так люблять у всьому світі.

Cкладники

чоризо (гострі свинячі сосиски або ковбаски) – 150 г

олія – 2 ст. л.

курячі стегна – 500 г

цибуля – 1 шт.

часник – 2 зубчики

рис для паельї – 250 г

копчена паприка – 2 ч. л.

біле вино – 1 невеликий келих

червоний перець – 1 шт.

овочевий бульйон – 600 мл

помідори – 3 шт.

креветки в панцирі – одна жменя

мідії в раковині – одна жменя

сік половини лимона

невеликий подрібнений пучок петрушки

Підготовка

сосиски чоризо – нарізати кубиками

червоний перець – нарізати кубиками

цибулю – нарізати кубиками

часник –розчавити

помідори – нарізати на четвертинки

половина лимона – вичавити сік

Приготування

Обсмажте чоризо в олії до готовності та розкриття аромату, приберіть їх зі сковороди.

Покладіть на ту саму сковороду курку і обсмажте в олії, в якій смажили чоризо, поки вона не підрум'яниться, але ще не пропечеться, і приберіть її зі сковороди.

Додайте цибулю та часник і готуйте на повільному вогні до м'якості. Додайте рис і просмажте в гарячій олії. Додайте копчену паприку.

Влийте вино і дайте йому ввібратися. Додайте в сковороду бульйон, перець, чоризо та курку і готуйте під кришкою 10 хвилин.

Додайте помідори і готуйте ще 5 хвилин.

Додайте морепродукти і готуйте ще 5 хвилин під кришкою.

Додайте лимонний сік і подрібнену зелень та подавайте з хрустким хлібом.

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