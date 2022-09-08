Іспанська паелья: класичний рецепт

Паелья – перлина іспанської кухні. Готувати її можна з різними інгредієнтами, але класичний рецепт поєднує гострі свинячі сосиски, курку й морепродукти.
Спробуйте приготувати іспанську паелью за класичним рецептом і ви зрозумієте, за що цю страву так люблять у всьому світі.
Cкладники
- чоризо (гострі свинячі сосиски або ковбаски) – 150 г
- олія – 2 ст. л.
- курячі стегна – 500 г
- цибуля – 1 шт.
- часник – 2 зубчики
- рис для паельї – 250 г
- копчена паприка – 2 ч. л.
- біле вино – 1 невеликий келих
- червоний перець – 1 шт.
- овочевий бульйон – 600 мл
- помідори – 3 шт.
- креветки в панцирі – одна жменя
- мідії в раковині – одна жменя
- сік половини лимона
- невеликий подрібнений пучок петрушки
Підготовка
- сосиски чоризо – нарізати кубиками
- червоний перець – нарізати кубиками
- цибулю – нарізати кубиками
- часник –розчавити
- помідори – нарізати на четвертинки
- половина лимона – вичавити сік
Приготування
Обсмажте чоризо в олії до готовності та розкриття аромату, приберіть їх зі сковороди.
Покладіть на ту саму сковороду курку і обсмажте в олії, в якій смажили чоризо, поки вона не підрум'яниться, але ще не пропечеться, і приберіть її зі сковороди.
Додайте цибулю та часник і готуйте на повільному вогні до м'якості. Додайте рис і просмажте в гарячій олії. Додайте копчену паприку.
Влийте вино і дайте йому ввібратися. Додайте в сковороду бульйон, перець, чоризо та курку і готуйте під кришкою 10 хвилин.
Додайте помідори і готуйте ще 5 хвилин.
Додайте морепродукти і готуйте ще 5 хвилин під кришкою.
Додайте лимонний сік і подрібнену зелень та подавайте з хрустким хлібом.
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