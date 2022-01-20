М'ясний пиріг із лаваша

Якщо хочеться щось спекти, а часу возитися з тістом немає, на допомогу приходить лаваш.

Використовуючи листи тонкого вірменського лаваша, можна без особливого клопоту швидко спекти пиріг або насмажити пиріжків. Головне завдання полягатиме у приготуванні начинки, решта – справа техніки.

Інгредієнти:

3 листи вірменського лаваша

0,5 кг м'ясного фаршу

200 г твердого сиру

1 цибулина

1 морква

1,5 склянки кефіру

1 яйце

зелена цибуля

вершкове масло

олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Дрібнорубану цибулю спасерувати в невеликій кількості олії до прозорості, додати натерту на великій тертці моркву і смажити овочі ще 5 хвилин, після чого ввести м'ясний фарш і смажити до готовності, постійно помішуючи і розбиваючи грудочки, і не забувши посолити і поперчити.

Охолоджений фарш з'єднати з натертим на тертці сиром і подрібненою зеленою цибулею і перемішати.

2 листи вірменського лаваша укласти хрест-навхрест у змащену олією форму так, щоб краї звисали, і викласти на нього половину фаршу.

Яйце злегка збити, влити кефір і вимішати до однорідної маси.

Лист лаваша, що залишився, розірвати на кілька шматків, зім'яти кожен, занурити в яєчно-кефірну суміш і, не розрівнюючи, викласти на начинку. Потім розкласти фарш, що залишився, накрити його краями лаваша, що звисають, залити залишками яєчно-кефірної суміші і розкласти на поверхні кілька шматочків вершкового масла.

Випікати 25-30 хвилин за 200°С.

На замітку

Для більшої соковитості фарш протушкувати з додаванням бульйону, вершків або невеликої кількості томатної пасти.

М'ясну начинку можете ароматизувати улюбленими приправами.

Поверхню пирога перед запіканням за бажання притрусіть тертим сиром.

Крім м'ясного фаршу, як начинку використовуйте відварений лівер, сир із зеленню, смажені із цибулею гриби, тушковану капусту.

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