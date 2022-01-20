Мясной пирог из лаваша

Если хочется что-то испечь, а времени возиться с тестом нет, на помощь приходит лаваш.

Используя листы тонкого армянского лаваша, можно без особых хлопот быстро испечь пирог или нажарить пирожков. Главная задача будет заключаться в приготовлении начинки, остальное – дело техники.

Ингредиенты:

3 листа армянского лаваша

0,5 кг мясного фарша

200 г твердого сыра

1 луковица

1 морковь

1,5 стакана кефира

1 яйцо

зеленый лук

сливочное масло

растительное масло

черный молотый перец

соль

Приготовление

Мелкорубленый репчатый лук спассеровать в небольшом количестве растительного масла до прозрачности, добавить натертую на крупной терке морковь и жарить овощи еще 5 минут, после чего ввести мясной фарш и жарить до готовности, постоянно помешивая и разбивая комочки и не забыв посолить и поперчить.

Остывший фарш соединить с натертым на терке сыром и измельченным зеленым луком и перемешать.

2 листа армянского лаваша уложить крест-накрест в смазанную растительным маслом форму так, чтобы края свисали, и выложить на него половину приготовленного фарша.

Яйцо слегка взбить, влить кефир и вымешать до получения однородной массы.

Оставшийся лист лаваша разорвать на несколько кусков, смять каждый, окунуть в яично-кефирную смесь и, не разравнивая, выложить на начинку. Затем разложить оставшийся фарш, накрыть его свисающими краями лаваша, залить остатками яично-кефирную смеси и разложить на поверхности несколько кусочков сливочного масла.

Выпекать 25-30 минут при 200°С.

На заметку

Для большей сочности фарш протушите с добавлением бульона, сливок либо небольшого количества томатной пасты.

Мясную начинку можете ароматизировать любимыми приправами.

Поверхность пирога перед запеканием при желании притрусите тертым сыром.

Кроме мясного фарша в качестве начинки используйте отварной ливер, творог с зеленью, жаренные с луком грибы, тушеную капусту.

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