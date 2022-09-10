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Вночі окупанти знову обстріляли Миколаїв - ОВА

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Вночі окупанти знову обстріляли Миколаїв - ОВА

Фото: Управління ДСНС у Миколаєвській області

Окрім Миколаєва, ворог також атакував ще три райони області.

У ніч проти 10 вересня російські окупанти обстріляли Миколаїв.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Вночі, 10 вересня, близько 01:10 Миколаїв зазнав обстрілів. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація про пошкодження уточнюється", - повідомив він.

Щодо ворожих обстрілів області, то, за словами Кіма, гучно було у трьох районах:

Миколаївський район

Вдень, 9 вересня, орієнтовно о 14:00 під ворожими обстрілами перебували селище Первомайське та с. Засілля Первомайської громади. Влучення по відкритих територіях. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора, 9 вересня, обстрілів зазнало с. Миколаївське Шевченківської громади. Інформація про пошкодження уточнюється. Внаслідок обстрілів у населеному пункті відсутнє світло.

Баштанський район

Зранку, 10 вересня, близько 05:30 були обстріли за межами сіл Червона Долина та Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вчора, 9 вересня, у с. Калуга, внаслідок артилерійського обстрілу виникла пожежа сухої трави та чагарників за межами населеного пункту. Без постраждалих.

Вознесенський район

За інформацією ОК "Південь", вдень, 9 вересня, було випущено крилату ракету Х-31 з ворожого літака по відкритій місцевості у Вознесенському районі. Без жертв. 

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
536
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