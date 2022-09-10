Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев — ОВА

Кроме Николаева, враг также атаковал еще три района области.

В ночь на 10 сентября российские оккупанты обстреляли Николаев.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 10 сентября, около 01:10 Николаев подвергся обстрелам. Предварительно без жертв и пострадавших. Информация о повреждениях уточняется", — сообщил он.

Что касается вражеских обстрелов области, то, по словам Кима, было громко в трех районах:

Николаевский район

Днем, 9 сентября, ориентировочно в 14:00 под вражескими обстрелами находились поселок Первомайский и с. Засилье Первомайской громады. Попадание по открытым территориям. Пострадавших и разрушений нет. Вчера, 9 сентября, обстрелам подверглись с. Николаевское Шевченковской громады. Информация о повреждениях уточняется. В результате обстрелов в населенном пункте отсутствует свет.

Баштанский район

Утром, 10 сентября, около 05:30 были обстрелы за пределами сел Красная Долина и Широкое Широковской громады. Пострадавших нет. Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вчера, 9 сентября, в с. Калуга, в результате артиллерийских обстрелов, возник пожар сухой травы и кустарников за пределами населенного пункта. Без пострадавших.

Вознесенский район

По информации ОК "Юг", днем, 9 сентября, была выпущена крылатая ракета Х-31 с вражеского самолета по открытой местности в Вознесенском районе. Без жертв.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 199-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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