Гайдай: Деокупация Луганской области не состоится скоро

После освобождения возвращаться в регион можно будет не сразу.

Освобождение оккупированных территорий Луганской области не состоится в ближайшее время.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Как человеку, родившемуся в Северодонецке Луганской области, конечно, что мне хочется, чтобы деоккупация Луганской области началась завтра….Деоккупация Луганской области не будет скоро. Но она состоится обязательно. Нам нужно выиграть войну в целом. В нашей победе имеется в виду подразумевает и деоккупацию Луганщины", — сказал Гайдай.

Он отметил, что после освобождения возвращаться в регион можно будет не сразу. Понадобится время, чтобы перед восстановлением разминировать населенные пункты, которые в течение нескольких месяцев находились под ежедневными обстрелами российских оккупантов.

"В первую очередь, что нужно будет сразу делать — это разминирование. Конечно хочется сразу восстанавливать дома, школы, запускать детские сады. Для нас приоритет — это люди. Поэтому первый шаг — это деоккупация, второй шаг — разминирование, далее — критическая инфраструктура, а потом уже перестройка", — отметил Гайдай.

Во время боевых действий оккупанты полностью разрушили всю критическую инфраструктуру области: газоснабжение, водоснабжение и электроснабжение.

Ранее Гайдай сообщил, что российские оккупанты сейчас основные свои усилия бросили на захват города Бахмут. Кроме того, россияне должны были провести псевдореферендум, но в Луганской области в последнее время участился "хлопки", поэтому сроки они постоянно меняют.

Недозахват Луганщины: рашистам не по зубам оккупировать весь регион. Сергей Гайдай в ТСН

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