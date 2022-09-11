Хороші новини тривають: ППО збила чергову ракету росіян

Ракету окупантів "мінуснула" ППО вдень 11 вересня.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко.

"У нас день триває з хорошими новинами… Наші захисники збили над Дніпропетровщиною ворожу ракету Дякую нашій ППО!" - йдеться в повідомленні.

За даними повітряного командування "Схід", спрацювала ППО у Дніпрі. Громадян просять зберігати спокій і дотримуватися правил повітряної тривоги.

Нагадаємо, ППО "мінуснула" ракету окупантів в Уманському районі, уламки впали на будинок.

Як повідомлялося, окупанти ракетами обстріляли центр Дніпра і вдарили з РСЗВ по Нікополю, є постраждалі.

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