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ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині - Зеленський (відео)

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ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині - Зеленський (відео)

Українські захисники продовжують деокупацію Харківської області.

Звільнено ще один населений пункт  - селище Чкаловське.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - повідомив президент.

Нагадаємо, у Сумській області лунали мінометні вибухи.

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