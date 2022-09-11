ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині - Зеленський (відео)

Звільнено ще один населений пункт - селище Чкаловське.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області. І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села", - повідомив президент.

Нагадаємо, у Сумській області лунали мінометні вибухи.

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